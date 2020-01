GoDaddy ha annunciato di aver acquisito la società sviluppatrice dell’app per il social media marketing Over.

GoDaddy è titolare di una vasta piattaforma cloud che offre soluzioni di gestione di domini, web hosting, email e altri servizi online, dedicata in modo particolare alle aziende di piccole dimensioni.

Over, dal canto suo, è stata fondata nel 2020 e l’omonima app è anch’essa dedicata a piccole imprese, imprenditori nonché utenti individuali.

Questa app di social media marketing ha l’obiettivo di aiutare gli imprenditori a far crescere il proprio brand, permettendo di creare in modo facile contenuti online che possano aumentare l’engagement degli utenti.

Con l’app Over, disponibile su App Store e Google Play, è possibile sviluppare iniziative di brand-building in modo semplice, sfruttando template curati in modo professionale, accattivanti e personalizzabili, e arricchendo il design dei contenuti con foto, video ed elementi grafici.

Il tutto, in un ambiente nativo del mobile, senza bisogno del computer, per generare contenuti pronti alla pubblicazione su Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest e gli altri canali di social media. E non solo questo: anche per creare campagne di marketing digitale per l’email e il web.

Considerando la mission e il target delle due aziende, si tratta di un’acquisizione che sembra avere molto senso. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi noti da GoDaddy.

Già oggi GoDaddy, negli Stati Uniti, presenta un’offerta “Websites + Marketing” nel proprio catalogo. L’acquisizione di Over, sottolinea l’azienda, contribuirà a rafforzare il focus di GoDaddy sul marketing, offrendo ai titolari di piccole imprese uno strumento mobile semplice ma potente per la creazione di contenuti visivi che accrescano l’awareness e l’engagement online dei clienti esistenti e di quelli potenziali.

Al contempo, GoDaddy ha anche affermato che Over continuerà a essere offerta come app standalone su Apple App Store e Google Play Store.