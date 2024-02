Snowflake sceglie un nuovo CEO: è Sridhar Ramaswamy

Snowflake annuncia di aver nominato Sridhar Ramaswamy Chief Executive Officer (CEO) e membro del Board of Directors.

In precedenza, Sridhar Ramaswamy ricopriva la carica di Senior Vice President of AI in azienda. L’attuale CEO Frank Slootman continuerà a ricoprire il ruolo di Chairman of the Board.

“Come principale piattaforma data cloud del mercato, Snowflake si trova al centro della rivoluzione AI”, spiega Frank Slootman. “Non c’è persona migliore di Sridhar per guidare Snowflake in questa prossima fase di crescita e per cogliere le opportunità che ci attendono nel campo dell’AI e del machine learning. È un tecnologo dotato di grande vision, con una comprovata esperienza nella gestione e nello sviluppo di aziende di successo. Ho la massima fiducia in Sridhar e non vedo l’ora di lavorare con lui in questo nuovo ruolo”.

“Negli ultimi 12 anni, Frank e l’intero team hanno affermato Snowflake come la principale piattaforma data cloud del mercato, in grado di fornire alle aziende una base dati sicura, scalabile ed economica e i building block AI più avanzati di cui necessitano per costruire il futuro”, aggiunge Sridhar Ramaswamy. “È un onore per me guidare l’azienda in questo prossimo capitolo di crescita. Abbiamo l’enorme opportunità di poter aiutare tutti i clienti a sfruttare l’AI per ottenere un enorme valore di business, ed il mio obiettivo sarà quello di accelerare la nostra capacità di portare innovazione ai nostri clienti partner”.