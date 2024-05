Snapdragon X alimenta la prossima generazione di pc Windows con Copilot+

In occasione del debutto di Copilot+, Microsoft e gli OEM mondiali hanno annunciato pc alimentati da Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus, al momento gli unici dispositivi in grado di dare vita alle esperienze Copilot+.

La tecnologia AI all’avanguardia e l’efficienza delle prestazioni di queste piattaforme alimenteranno questa nuova categoria, rivoluzionando il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro pc. Insieme, Qualcomm Technologies e Microsoft stanno portando l’intelligent computing a un livello superiore, trasformando l’esperienza del pc.

L’obiettivo di Qualcomm Technologies – afferma l’azienda – è quello di restituire all’ecosistema dei pc Windows la leadership in termini di prestazioni con la sua NPU all’avanguardia, Snapdragon X Elite, che secondo quanto dichiarato dal produttore offre le più elevate prestazioni NPU per watt per i computer portatili, fino a 2,6 volte rispetto a M3 e fino a 5,4 volte rispetto a Core Ultra 7.

Grazie all’architettura Qualcomm Hexagon NPU integrata, è in grado di fornire prestazioni di picco fino a 24 TOPS/watt in casi d’uso come la Super Resolution e con la CPU Qualcomm Oryon, Snapdragon X Elite è leader nelle prestazioni per watt, eguagliando le prestazioni di picco delle CPU per pc dei concorrenti con un consumo energetico inferiore del 60%, dichiara l’azienda.

In attesa delle prove sul campo e dei test indipendenti di terze parti, Qualcomm sembra dunque voler lanciare con grande sicurezza dei propri mezzi la sua sfida sia agli altri fornitori di chip per le piattaforme pc Windows, sia alla piattaforma hardware di Apple, che negli ultimi anni ha compiuto importanti passi in avanti in termini di velocità ed efficienza.

“È una nuova era per il PC e la nostra collaborazione con Microsoft combina la potenza di Snapdragon X Series con la potenza di Copilot+ per offrire funzionalità AI rivoluzionarie che ridefiniscono l’esperienza di personal computing, il tutto con prestazioni leader del settore e una durata della batteria di diversi giorni”, ha dichiarato Alex Katouzian, Group General Manager, Mobile, Compute & XR, Qualcomm Technologies. “Oggi i nostri partner OEM globali hanno lanciato i primi PC Copilot+ alimentati esclusivamente da Snapdragon X Series in una varietà di fattori di forma e a diversi livelli di prezzo. Siamo orgogliosi di aver reso possibile questo cambiamento nel settore che pone i PC Windows all’avanguardia della tecnologia e consente agli utenti di spingersi oltre i confini del possibile in termini di produttività, creatività e intrattenimento”.

“I PC Copilot+ alimentati dalla serie Snapdragon X di Qualcomm offrono all’ecosistema Windows una leadership in termini di prestazioni per watt, alimentando al contempo esperienze di intelligenza artificiale rivoluzionarie e un’eccezionale durata della batteria”, ha dichiarato Pavan Davuluri, Corporate Vice President, Windows + Devices di Microsoft. “Questo è un punto di svolta per l’ecosistema dei PC Windows, grazie alla nostra stretta collaborazione con Qualcomm. Sono entusiasta di poter presentare esperienze innovative di PC Copilot+ e dispositivi con Snapdragon, tra cui Surface, con prestazioni ed efficienza energetica di primo piano”.

I PC Copilot+ alimentati da Snapdragon X Elite e X Plus lanciati includono:

Acer: Acer presenta Swift 14 AI, che offre nuove esperienze di intelligenza artificiale per supportare le attività informatiche quotidiane. Combinando le potenti piattaforme della serie Snapdragon X, le funzionalità Copilot+ di Windows 11 e soluzioni come Acer PurifiedView 2.0 e Acer PurifiedVoice 2.0, lo Swift 14 AI utilizza perfettamente l’intelligenza artificiale per aumentare la produttività e la creatività. Offre un’opzione con display touchscreen da 2,5K per una grafica coinvolgente e si distingue per il design esclusivo Copilot+ PC, con un esclusivo logo AI sul coperchio e un indicatore di attività sul touchpad.

Asus : L'integrazione di Snapdragon X Elite e X Plus in ASUS Vivobook S 15 rappresenta un cambiamento paradigmatico nel personal computing, afferma l'azienda, offrendo una potenza e un'efficienza AI senza precedenti. Grazie alle 45 NPU TOPS integrate e al TDP di 45 W, supportato dalla tecnologia termica ASUS IceCool, gli utenti potranno godere di un'elaborazione AI fulminea sul dispositivo, che abilita le funzionalità AI di nuova generazione di Copilot+ PC. ASUS Vivobook S 15 offre oltre 18 ore di produttività ininterrotta, nonostante il suo display OLED da 15,6 pollici 3K 120 Hz. Tutto questo si combina con un fattore di forma sottile e un set completo di porte I/O, che lo rendono un compagno versatile in movimento.

Dell : Dell offre ora cinque nuovi laptop basati su Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus. Con un portafoglio completo per il settore consumer e commerciale, XPS 13, Inspiron 14 Plus, Inspiron 14, Latitude 7455 e Latitude 5455 offrono velocità e prestazioni AI sorprendenti, con una durata della batteria rivoluzionaria per migliorare l'elaborazione e semplificare le attività. I nuovi dispositivi sono inoltre dotati di NGAI, che consente esperienze di PC AI trasformative. Per saperne di più, è possibile visitare il sito di Dell.

HP : I PC AI di nuova generazione di HP sono progettati attorno al processore Snapdragon X Elite e alla sua Neural Processing Unit (NPU) dedicata, capace di 45 trilioni di operazioni al secondo (TOPS), per eseguire modelli linguistici e AI generativa localmente sul dispositivo. HP OmniBook X AI PC e HP EliteBook Ultra AI PC offrono maggiore potenza in fattori di forma eleganti, ultrasottili e freschi che sfruttano le più potenti tecnologie AI PC con una durata della batteria fino a 26 ore, una ricarica rapida e un'ottimizzazione AI sul dispositivo per una maggiore produttività. L'HP EliteBook Ultra offre anche funzionalità aggiuntive per i clienti commerciali, tra cui Wolf Pro Security Next Gen Antivirus (NGAV), progettato per proteggere il PC fino al livello del firmware con funzioni di sicurezza hardware che proteggono le credenziali dell'utente e altri dati critici, la designazione Microsoft Secured-Core PC (una tecnologia di sicurezza chip-to-cloud che fornisce identità sicura, attestazione sicura e servizi crittografici) e una garanzia di tre anni.

Lenovo : Lenovo ha presentato il Lenovo Yoga Slim 7x e il Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 , i suoi primi PC AI alimentati da Snapdragon X Elite. Questi laptop offrono le migliori prestazioni per watt e una veloce elaborazione dell'intelligenza artificiale basata su NPU fino a 45 trilioni di operazioni al secondo (TOPS). I miglioramenti di Windows 11 e Copilot+ consentono di accedere alle funzionalità LLM offline, migliorando la creatività, la produttività e la sicurezza. Lo Yoga Slim 7x e il ThinkPad T14s Gen 6 offrono funzionalità innovative di AI PC, garantendo esperienze futuristiche e semplificate agli utenti consumer e business.

Microsoft Surface : Il nuovo Surface Laptop è il Surface Laptop più veloce e intelligente di sempre. Ora ha un design moderno e aggiornato, con cornici sottilissime, un brillante display touchscreen, una fotocamera potenziata dall'intelligenza artificiale e un touchpad aptico. Offre prestazioni incredibili, una batteria di lunghissima durata e nuove esperienze AI grazie ai processori Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus. I clienti possono scegliere tra un display da 13,8″ e uno da 15″ e quattro colori. Il nuovissimo Surface Pro è il laptop 2-in-1 più flessibile, ora ripensato con più velocità e durata della batteria per le nuove esperienze AI, grazie ai processori X Elite e X Plus. Introduce un nuovo display OLED opzionale con HDR e una fotocamera con campo visivo ultrawide perfetta per Windows Studio Effects. La nuova Surface Pro Flex Keyboard consente di posizionare il Surface Pro e la tastiera nel punto più adatto alle proprie esigenze.

Samsung: Samsung Galaxy Book4 Edge è dotato di integrazioni ibride AI all'avanguardia e alimentato dal più veloce e potente Snapdragon X Elite per computer portatili con una potenza di calcolo di 45 TOPS NPU. Questo dispositivo si unisce all'ecosistema Galaxy AI più iperconnesso. Con le opzioni di display Dynamic AMOLED 2X da 14 e 16 pollici, Galaxy Book4 Edge libera nuovi livelli di creatività e produttività e abbatte le barriere della comunicazione grazie alle funzionalità intuitive e alle semplici indicazioni in lingua. Inoltre, porta le amate funzioni Galaxy AI come Circle to Search with Google, Live Translate e Chat Assist sul display più ampio del PC.

Per saperne di più sulle piattaforme Snapdragon Serie X, è possibile visitare il sito di Qualcomm.

Su YouTube sarà possibile invece vedere il keynote di Computex 2024 tenuto da Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm Incorporated, il prossimo 3 giugno.