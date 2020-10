Snapchat lancia Sounds, l’alternativa a TikTok

Snapchat ha lanciato Sounds, una nuova funzione che consente agli utenti di aggiungere musica e le proprie creazioni agli Snap. Per lanciare la funzione l’azienda ha annunciato che il catalogo include un’anteprima esclusiva della nuova canzone Lonely di Justin Bieber e Benny Blanco. Un lancio in grande, dunque.

Chiaramente non si tratta della stessa cosa, ma non è difficile leggere dietro questa mossa l’intenzione di inserirsi nel successo del format comunicativo in stile TikTok, e anche Instagram: un trend che ha avuto un boom di scala globale e di tali proporzioni che Snapchat è solo la più recente, ma non certo l’unica piattaforma social a voler essere presente.

Ogni Snapchatter su iOS a livello globale potrà ora aggiungere audio ai propri Snap (pre o post capture) da un catalogo curato di musica da parte di artisti sia emergenti sia già affermati. La musica, sottolinea l’azienda, rende le creazioni video più espressive e la comunicazione più coinvolgente.

Il fine è chiaramente quello di rendere ancora più vivace l’engagement e la comunicazione tra gli utenti: già ora, rende noto ancora l’azienda, in media ogni giorno vengono creati più di 4 miliardi di Snap.

Quando si riceve uno Snap con i suoni, si può scorrere fino a visualizzare l’artwork dell’album, il titolo della canzone e il nome dell’artista. Un link permetterà anche di ascoltare l’intera canzone sulla propria piattaforma di streaming preferita, tra cui Spotify, Apple Music e SoundCloud.

Si tratta quindi di un metodo anche per condividere la propria musica preferita con gli amici e magari, per gli artisti emergenti, di farsi conoscere su una piattaforma più ampia.

Snap ha messo in atto accordi pluriennali con i maggiori publisher e etichette indipendenti, tra cui Warner Music Group, Merlin (che include i membri della loro label indipendente), NMPA, Universal Music Publishing Group, Warner Chappell Music, Kobalt e BMG Music Publishing.

Gli Snapchatter potranno anche creare Snap artistici con le loro creazioni originali e condividerli con gli amici e i contatti.

Oltre alla musica, l’azienda sta anche testando la possibilità per gli Snapchatter di creare i propri suoni e di aggiungerli agli Snap. Questa opzione sarà distribuita a livello globale nei prossimi mesi.