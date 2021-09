Smeup acquista VM Sistemi

smeup ha siglato un accordo per l’acquisizione del 100% delle quote dell’azienda VM Sistemi S.p.A. di Faenza, specializzata in infrastruttura, cloud, security e soluzioni applicative per le aziende.

Sul mercato da oltre 30 anni, 64 collaboratori, VM Sistemi ha sviluppato competenze nei servizi di consulenza specializzata in infrastruttura, cloud, security e soluzioni applicative per aziende che operano nella distribuzione, in particolare, di materiale elettrico, idrotermosanitari, elettronica di consumo e ferramenta/utensilerie.

Con l’acquisizione di VM Sistemi, smeup, che ha altre 14 sedi nel nord e centro Italia, con 460 collaboratori e 2.450 clienti in Italia e nel mondo, rafforza la propria presenza in Emilia-Romagna, dove l’azienza è già presente da quasi 20 anni, prima con la sede emiliana, poi con l’acquisizione di RDS nel 2018 e oggi con le sedi di Parma, Reggio Emilia e Modena.

La scelta di crescere per linee esterne passando per progetti industriali di lungo termine, continua in questo 2021 dopo l’acquisizione del ramo d’azienda di Archivist, di ASI di Padova e l’ingresso nel capitale sociale di Progetto 6.

Questa strategia ha contribuito negli anni, e continuerà a farlo nei prossimi esercizi, allo sviluppo sostenibile delle performance aziendali di business.

Per Dario Vemagi, CEO and CTO Smeup ICS, riporta una nota, “Questa operazione ha una duplice importanza: va a coprire a livello territoriale una zona di grande rilevanza come l’Emilia Romagna e ci permette di estendere la relazione con aziende di livello Enterprise. Smeup ICS ha una pluriennale esperienza in progetti infrastrutturali, Cloud, Hybrid Cloud e IT Security e lato offering VM Sistemi si configura in perfetta continuità e completamento sulle tematiche relative agli aspetti di Data Center e Security, rafforzando anche la nostra posizione di partnership con IBM.”

A garanzia di continuità, Gian Domenico Ceroni e Bruno Camaggi, Presidente e Vice Presidente di VM Sistemi, entreranno nella compagine sociale di smeup, mantenendo le attuali mansioni direttive e operative. Rimarranno, inoltre, invariati i ruoli di tutti i collaboratori.

smeup, il nuovo brand

Nell’ottica di rinnovamento continuosmeup si presenta con un nuovo brand che intende rappresentare, anche a livello visual, ciò che in 30 anni di storia il gruppo ha costruito: un’aggregazione di aziende, persone, competenze, conoscenze.

Il nuovo brand abbandona la definizione di “Gruppo”: rimane solo smeup.

Con il nuovo brand arrivano anche un nuovo logo e un nuovo colore: il rosso, da sempre il colore rappresentativo di smeup, cambia in una tonalità più scura, molto intensa, per sottolineare il carattere di forte solidità, affidabilità e competenza dell’azienda. Al rosso si aggiungono anche altri colori, con lo scopo di rappresentare i diversi elementi che la caratterizzano e aggiungere una sferzata di energia e innovazione.

In questo percorso, anche il nuovo payoff Powered by data. Driven by people intende rafforzare l’identità e i valori dell’azienda: per smeup, da sempre, la potenzialità dell’utilizzo dei dati acquisisce forza solo quando è affiancata al valore e alle competenze delle persone che ci lavorano.