Con l’emergenza sanitaria in corso, dovuta alla pandemia del Covid-19, aziende, organizzazioni, scuole e università hanno dovuto allinearsi alle nuove priorità e regolamentazioni, e, per non interrompere del tutto le attività, riorganizzarsi con strumenti di smart working per il lavoro (o lo studio) da casa.

Uno di questi strumenti di smart working è la soluzione di comunicazione e collaborazione in team Slack.

Il Ceo e co-fondatore di Slack Stewart Butterfield, la Chief Product Officer Tamar Yehoshua e il VP & General Manager della piattaforma Brian Elliott hanno di recente condotto una presentazione virtuale che ha coperto diversi punti e introdotto alcune novità.

In questa nuova realtà scandita da smart working, lavoro remoto, videochiamate e videoconferenze, l’azienda ha voluto innanzitutto sottolineare il suo impegno a voler rendere il più semplice possibile per i clienti della piattaforma utilizzare gli strumenti per le chiamate e le riunioni virtuali, in modo che gli utenti possano ad esempio rimanere in contatto con chiamate veloci senza dover lasciare il contesto di un progetto in Slack.

La società ha affermato di aver assistito, nell'ultimo mese, a una crescita di quasi il 350% delle chiamate Slack native e dell'utilizzo di app come Zoom, BlueJeans e Cisco Webex Meetings.

In risposta alla crescente domanda di poter effettuare chiamate in modo fluido, Slack ha aggiunto nuove funzionalità in questa direzione. Gli utenti possono ora fare chiamate da Slack utilizzando Zoom Phone, Cisco Jabber, RingCentral, Dialpad e altri servizi.

Inoltre, Slack ha anche introdotto un'app Microsoft Teams Calls, attualmente disponibile in versione beta. Con la nuova app, gli utenti possono avviare una chiamata vocale o video di Teams direttamente da Slack.

Gli utenti saranno anche in grado di vedere chi sta già partecipando alla chiamata e quando questa è iniziata. Inoltre, potranno impostare l’app Microsoft Teams Calls come provider di chiamate di default in Slack.

Di recente Slack ha introdotto anche una nuova interfaccia utente, progettata per essere più semplice e lineare, in modo da rendere più organizzato il lavoro.