Gli sviluppatori di Slack hanno annunciato una serie di miglioramenti alla user experience del popolare strumento di comunicazione e collaborazione aziendale che renderanno lo smart working in team ancora più semplice e organizzato.

In questo periodo in cui le imprese e i team di lavoro, a causa dell’emergenza coronavirus, si trovano ancor più nella necessità di utilizzare strumenti di smart working, ogni miglioramento e ottimizzazione del flusso di lavoro accresce ulteriormente la sua utilità.

Slack agisce da collaboration hub che riunisce e connette persone, strumenti e informazioni per aiutare a svolgere il lavoro in team. L’azienda ha condiviso alcuni dati secondo i quali l'utente pagante medio di questa soluzione trascorre più di nove ore ogni giorno lavorativo connesso a Slack, inclusi circa 90 minuti di utilizzo attivo.

Sono fino a oltre 5 miliardi le azioni intraprese ogni settimana in Slack, dalla risoluzione dei ticket di assistenza clienti al controllo degli ultimi deal di vendita.

Siccome qualsiasi utente di ogni team di lavoro, che sia o meno in remoto e indipendentemente dalle sue conoscenze tecniche, dovrebbe essere in grado di sfruttare la piattaforma per collaborare con colleghi e altri membri del team, gli sviluppatori di Slack, con l’ultimo aggiornamento, hanno rilasciato una user experience più semplice e organizzata.

Il rollout della user experience rinnovata è già iniziato e proseguirà nelle prossime settimane, per la versione desktop di Slack. L’azienda ha anche sottolineato che una versione mobile complementare arriverà in seguito, ma senza specificare la tempistica.

L’interfaccia utente rinnovata introdurrà innanzitutto una nuova barra di navigazione che rende molto più veloce la ricerca in Slack e la commutazione tra le conversazioni recenti. Inoltre, le informazioni chiave (conversazioni, file, app e altro) appaiono in cima alla barra laterale, per un accesso più facile e rapido.

Il nuovo pulsante di composizione consente di avviare rapidamente la bozza di una nuova conversazione, anche prima di decidere l’utente o il canale a cui indirizzarla.

La nuova user experience consente poi, agli utenti con piani a pagamento, di organizzare i canali, i messaggi e le app in sezioni personalizzabili all'interno della barra laterale. È anche possibile impostare la priorità su ciò che necessita maggiormente di attenzione. Con il semplice drag and drop è possibile trascinare canali e conversazioni all’interno delle sezioni e ordinare queste ultime nel modo che si preferisce.

Slack si integra con gli strumenti di lavoro essenziali a cui le organizzazioni si affidano. Ora diventa molto più facile scoprire e utilizzare questi strumenti, senza la necessità di passare attraverso più finestre e schede. Basterà fare clic sugli shortcut, una nuova icona con un fulmine accanto al campo di input del messaggio, e iniziare a lavorare con un'app.

Nelle prossime settimane, sottolinea l’azienda, molte delle app per Slack più popolari saranno accessibili tramite shortcut.