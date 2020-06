Il printing affronta la sfida smart working: l’opinione di Konica Minolta

Il mondo del printing affronta una nuova sfida, legata alla diffusione dello Smart working, un termine divenuto ormai parte del lessico comune.

Quale ruolo giocheranno le stampanti e multifunzione nella nuova normalità, lasciata in eredità dalla emergenza sanitaria?

La nostra riflessione parte dalla presa di coscienza che si debba evitare di buttare via quanto fatto di buono dall’industria e dalla pratica implementativa per la razionalizzazione, l’automazione, la semplificazione e la gestione della stampa in azienda.

Con questo bene in mente abbiamo pensato che dopo tre mesi di smart working obbligato va ottimizzato il patrimonio di conoscenze, tenendo presente che il new normal sarà fatto di accesso contingentati agli uffici, coesistenza di lavoro in presenza e in remoto.

Le questioni aperte, allora, riguardano quale sarà il ruolo dei servizi di stampa, delle app, delle soluzioni di implementazione nel nuovo scenario, E anche quali gli sviluppi tecnologici che ci possiamo attendere. Lo abbiamo chiesto ai protagonisti del mondo del printing, in relazione alla crescente attenzione rivolta allo smart working.

Per Konica Minolta Italia è stato il Presidente, Hiroshi Yoshioka, a rispondere alla nostra sollecitazione.

Secondo il manager, le aziende sono costantemente impegnate nella ricerca di soluzioni che consentono di ridurre i costi, migliorare la produttività e incrementare i profitti. Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) nasce proprio con l’intento di aiutare le Aziende ad aumentare l’efficienza quotidiana dell’infrastruttura di stampa, tramite una combinazione di servizi di consulenza, implementazione e gestione della flotta dei dispositivi di stampa.

Yoshioka ha sottolineato come l’attività della società si fondi su tre pilastri ben distinti: Consult, Implement e Manage. Ciò significa che Konica Minolta non si limita ad installare la soluzione di stampa proposta, ma offre servizi dedicati, risultato di attività di analisi e consulenze effettuate insieme al cliente.

Oggi i clienti cercano un partner che fornisca servizi a 360° e che sia in grado di realizzare progetti integrati per la digitalizzazione dell’azienda. Inoltre, anche l’attività di post-vendita riveste un ruolo importante; per questo al Project Manager Konica Minolta affianca il Service Manager: lo scopo è dare continuità ai progetti dei clienti durante tutta la vita del contratto.

La possibilità di digitalizzare i documenti ha fatto sì che la multifunzione non sia solo un sistema di stampa e archiviazione, ma una soluzione completa per automatizzare il flusso di lavoro e poter seguire da remoto tutti gli step di gestione dello stesso.

Il presidente di Konica Minolta ha ricordato che attraverso i software integrati nelle MFP un cliente può archiviare un documento in modo organizzato, ritrovarlo in modo semplice e veloce con pochi click, condividerlo in tutta sicurezza nel cloud con i propri colleghi e gestirne il workflow con anche i vari step di approvazione.

L’attuale situazione di emergenza ha sicuramente rafforzato la necessità di una infrastruttura interconnessa e smart. Dopo anni di resistenze a vincoli di ordine culturale, organizzativo e tecnologico delle imprese, oggi stiamo assistendo ad una vera e propria accelerazione verso modelli più strutturati e consapevoli di lavoro agile.

In conclusione, Yoshioka ha dichiarato che In Konica Minolta, fortunatamente, già da tempo si sta lavorando in questa direzione. Vengono infatti proposte soluzioni connesse e accessibili da qualsiasi luogo, che consentano di lavorare in ufficio, da casa o da mobile. L’ufficio non può più essere un luogo isolato, ma diventa un ambiente interconnesso; cambia quindi il concetto di periferica e la MFP diventa un hub intelligente su cui convergono informazioni e processi.