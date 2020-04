Skype è un’app storica di chat e comunicazione, ma negli ultimi tempi la sua popolarità è stata parzialmente offuscata da altri strumenti che hanno visto una notevole diffusione, come ad esempio Zoom, che a sua volta deve però far fronte ai numerosi problemi di privacy e sicurezza che sono emersi di recente.

In un periodo in cui, a causa dell’emergenza Covid-19, gli strumenti di smart working e collaborazione a distanza hanno assunto un’importanza chiave, Microsoft fa un passo che potrebbe avere un notevole peso nel far tornare Skype tra i principali protagonisti.

La funzione Meet Now di Skype consente infatti ora di condividere in modo facile una riunione video online con pochi clic e, soprattutto, senza che siano necessarie iscrizioni e registrazioni di account, o download di software.

Per sfruttare Meet Now di Skype basta generare un link univoco, come avviene in molte soluzioni di questo tipo, invitare le persone che si desidera far partecipare alla riunione, anche se non hanno un account del servizio, ed entrare nella videochiamata.

È possibile creare un meeting online anche dall’interfaccia web: in modo analogo, il link per partecipare a una riunione virtuale di default apre l’app Skype sul dispositivo ma, se questa non è installata, viene aperto il client web. Al momento, il client web supporta i browser Microsoft Edge e Google Chrome, in alternativa alla app di Skype.

Durante la riunione online, Meet Now offre una serie di opzioni. È possibile visualizzare le persone che stanno in quel momento partecipando alla chiamata, registrare la conference call, condividere il link, condividere lo schermo, inviare reazioni nella chat e altro. Skype, nelle chiamate Meet Now, consente anche di silenziare o riattivare il microfono così come spegnere e riaccendere il video.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito di Microsoft Skype.