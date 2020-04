Smart working e cloud, l’offerta Vodafone Business-Microsoft

Vodafone Business e Microsoft Italia hanno dato il via a una partnership per accelerare la digitalizzazione di imprese e Pa, un’intesa triennale basata su un approccio congiunto al mercato. nel segno di un attualissimo smart working.

Lo faranno portando con un insieme di servizi per nuovi modelli di lavoro e di business: smart working, dunque, ma anche soluzioni cloud per la business continuity, servizi a supporto della produttività.

La collaborazione si inserisce nel solco di una relazione strategica che le due imprese hanno consolidato negli anni ed è frutto di un’analisi congiunta delle esigenze del mercato italiano.

L’obiettivo della partnership è dunque accompagnare tutte le aziende italiane nel percorso di trasformazione digitale.

La partnership si propone di sviluppare soluzioni che supportino le imprese nel processo di digitalizzazione delle modalità di lavoro abilitando soluzioni per lo smart working che si sta rivelando un elemento essenziale per la continuità del business.

Le soluzioni, efficaci e sicure, prevedono l’integrazione dei prodotti Microsoft (Microsoft 365, Teams e Surface) con i servizi Vodafone (dalla connettività ai servizi come l’IoT), in un approccio flessibile as-a-service, orientato alle esigenze specifiche dei clienti, seguiti passo per passo da esperti di digitalizzazione.

Rilevante sarà anche lo sviluppo congiunto di un’offerta in ambito cloud, basata sia sul private cloud di Vodafone che sul public cloud di Microsoft Azure.

L’obiettivo è di consentire alle aziende di beneficiare della massima scalabilità, secondo un modello ibrido che assicuri elevate performance e sicurezza (per esempio per le attività mission-critical) e al contempo flessibilità e servizi a valore aggiunto (comne analisi dati e artificial intelligence).

Vodafone Business e Micrsoft prevedono anche di sviluppare servizi a supporto della digitalizzazione dei processi di business, a partire dalla modularità della piattaforma Dynamics 365 che integra applicazioni di business utili in numerosi ambiti: dalla gestione dei clienti e delle risorse (CRM ed ERP) a soluzioni complesse di data analytics.

Vodafone Business e Microsoft Italia puntano anche a realizzare congiuntamente applicazioni rivolte a specifici settori verticali, sfruttando Power Apps di Microsoft e la qualità della Giga Network di Vodafone come ulteriori fattori abilitanti per l’incremento della produttività delle imprese.