Tra i protagonisti degli annunci della conferenza annuale per gli sviluppatori Microsoft Build 2020, trasformata quest’anno quest’anno in evento tutto digitale, c’è anche Microsoft Teams.

L'hub per il lavoro in team di Microsoft 365, come lo definisce in modo sintetico ed efficace la società di Redmond, sta vivendo, in un periodo in cui lo smart working è una necessità, e non più solo una scelta, un picco di utilizzi.

Prima del Build 2020, alla fine di aprile, Microsoft rendeva noto che nel mese scorso l’azienda ha contato oltre 200 milioni di partecipanti a meeting di Microsoft Teams in un singolo giorno, che hanno generato oltre 4,1 miliardi di minuti di riunioni.

Inoltre, Teams ora raccoglie oltre 75 milioni di utenti attivi ogni giorno e due terzi di questi hanno anche condiviso, collaborato o interagito con i file su Teams.

Data la platea del Build 2020, le novità presentate per Teams hanno riguardato in special modo, ma non solo, gli sviluppatori.

La nuova estensione di Teams per Visual Studio e Visual Studio Code consente agli sviluppatori di sfruttare la potenza e la familiarità d’uso di questi strumenti per creare rapidamente, eseguire il debug e avviare il processo di pubblicazione di app per Teams, per se stessi, per il catalogo della propria organizzazione o per l'app store di Teams.

L'estensione per Visual Studio Code è già disponibile in public preview mentre quella di Visual Studio è data da Microsoft come in arrivo presto.

Ci sono novità riguardanti anche le automazioni, introdotte da Microsoft in Power Platform e in Teams in special modo per rispondere alle esigenze dello smart working.

Power Virtual Agents consente di creare chatbot intelligenti low-code, ed è in arrivo una serie di nuove funzionalità che verranno implementate nei prossimi mesi e che renderanno più semplice la creazione e la gestione di chatbot low-code all'interno di Teams e semplificheranno per gli utenti finali l'utilizzo dei bot Power Virtual Agent in Teams.

Aggiungere chatbot da Power Virtual Agents a Teams sarà questione di un clic, rendendo più semplice e veloce l’operazione. Inoltre, il template FAQ bot disponibile in GitHub consente di iniziare rapidamente a creare chatbot per Teams.

Il single sign-on per i chatbot di Power Virtual Agent in Teams rende poi l'utilizzo di chatbot in Teams un'esperienza più fluida, senza soluzione di continuità, che eliminerà la necessità per l’utente di accedere nuovamente quando utilizza un bot.

Microsoft sta anche introducendo un nuovo approccio semplificato per l'aggiunta di soluzioni custom di Power Apps e Power Virtual Agent in Teams. Nel prossimo futuro, i creatori di Power Apps saranno in grado di fare clic su un singolo pulsante Add to Teams in Power Apps, che effettuerà il push dell'app nell'app store di Teams.

Allo stesso modo, il processo di aggiunta di bot low-code da Power Virtual Agents sarà semplificato, in modo che gli sviluppatori possano dedicare più tempo al building e meno al deployment.

Ci sono ora diversi nuovi trigger e azioni di Power Automate creati appositamente per Teams. Inoltre, per rendere il processo di creazione di automazioni ancora più semplice e pertinente, Microsoft sta implementando nuovi modelli di scenari di processi aziendali creati per Teams.

Per aiutare le organizzazioni a condurre conversazioni basate sui dati, Microsoft ha semplificato ulteriormente la condivisione dei report Power BI con Teams: è sufficiente selezionare il report da condividere e fare clic sul nuovo pulsante disponibile in Power BI. Verrà chiesto di selezionare l'utente o il canale a cui inviare il report, che verrà automaticamente pubblicato nella conversazione.

Oltre a questo, gli utenti possono ora copiare singoli grafici in un report di Power BI e, quando questi vengono incollati in una conversazione di Teams, la chat includerà una anteprima in miniatura del grafico, nonché una scheda adattiva che consente agli utenti di intraprendere azioni su quel grafico.

Sono in arrivo nuove funzionalità anche per gli amministratori It, che potranno sfruttare un processo semplificato per la gestione con cui rivedere, approvare e pubblicare app custom direttamente dall’Admin Center di Teams.

Inoltre, una nuova esperienza di acquisto di abbonamenti di terze parti consentirà agli amministratori It di visualizzare e acquistare abbonamenti associati alle app di Teams. Gli It admin possono acquistare le licenze e successivamente associare l'app ai dipendenti interessati, direttamente dal portale di amministrazione di Teams.

Entro la fine dell'anno, gli utenti finali saranno in grado di aprire finestre separate per le loro app, in modo da poter lavorare mentre accedono alle chat del team, per continuare a collaborare. Inoltre, ci sarà una varietà di template per le tipologie di team più comuni.

Microsoft Lists è poi in arrivo in Teams. Microsoft Lists è un’app di Microsoft 365 che consente di tenere traccia delle informazioni e di organizzare il lavoro. Con template già pronti, sarà possibile avviare liste in modo rapido online, nella nuova app mobile e direttamente da Microsoft Teams.

Sono poi in arrivo in Teams la ricerca contestuale, l’Azure Active Directory Single Sign-On per le app supportate, sia su desktop che su mobile, e altre nuove funzionalità.