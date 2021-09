Smart Skills, il sistema gestionale per le Partite Iva

L’ecosistema sviluppato intorno a Fattura Smart, l’applicativo di fatturazione elettronica di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, è nei fatti un gestionale: frutto di una chiara scelta dell’azienda, le Smart Skills offrono automazione e più efficienza operativa al mondo delle microimprese e delle partite Iva.

Le piccole e piccolissime imprese sono la spina dorsale dell’universo produttivo italiano e il mondo dei professionisti e commercialisti ne sono il sostegno imprescindibile, per capacità specialistica e consulenziale. Per tutti loro Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha pensato con lo sviluppo dell’ecosistema di Fattura Smart, a una soluzione di fatturazione elettronica che fin da subito è stata un successo grazie alla sua facilità d’uso, efficacia e stabilità e che oggi conta quasi 400 mila attivazioni.

Denominate Smart Skills le soluzioni nell’ambito di Fattura Smart puntano all’automazione e all’incremento dell’efficienza operativa, offrendo all’utenza un’importante dotazione di dati la cui elaborazione contribuisce alla più stabile e redditizia presenza sul mercato.

Infatti proprio grazie alle Smart Skills l’applicativo Fattura Smart evolve sempre più in un ecosistema con funzioni avanzate da piccolo gestionale per microimprese in grado di fornire dati e analisi fondamentali per lo sviluppo sostenibile di ogni impresa manifatturiera o di servizi.

Le Smart Skills già introdotte nell’ecosistema di Fattura Smart agiscono nell’area Crediti e Banche e consentono ai professionisti e agli utenti dell’applicativo Fattura Smart un deciso incremento dell’efficienza e della qualità di servizio.

Acquisizione automatica dei dati anagrafici sviluppa in modo automatico le anagrafiche dei clienti con informazioni aggiuntive quali denominazione, partita Iva, codice fiscale, indirizzo, natura giuridica, codici Ateco, descrizione dell’attività, REA, CCIAA, per fare degli esempi, riducendo le possibilità di errori e certificando le informazioni.

Con la Smart Skill Emissione RIBA e Bonifici è semplicissimo generare ricevute bancarie o pacchetti di ricevute direttamente dall’applicativo Fattura Smart. Questa funzione aggiuntiva garantisce una comunicazione più fluida ed efficace con la banca.

«Gestione solleciti di pagamento» è la funzionalità che gestisce puntualmente e in automatico le problematiche correlate ai pagamenti scaduti e non incassati con la garanzia di controllo e sicurezza dei pagamenti in entrata.

La funzione digitale Pagamenti personalizzati gestisce in modo flessibile e avanzato le scadenze di pagamento inserendo e personalizzando le date di pagamento delle fatture, anche diverse, per ogni cliente e fornitore.

Claudio Ferrante, director sales di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, spiega le linee guida che tracciano la creazione di soluzioni per la digitalizzazione dei professionisti e delle imprese: “Due sono i binari. Il primo è l’efficienza operativa che attraverso soluzioni collaborative end to end automatizzano i flussi non solo all’interno dello Studio e dell’Azienda, ma nell’intero ambito dell’ecosistema composto da clienti, fornitori, PA e banche. Il secondo è il valore che emerge dall’elevata adattabilità delle nostre soluzioni a esigenze specifiche e dall’utilizzo di potenti motori di business intelligence in grado di estrapolare trend in tempo reale.”

La digitalizzazione dev’essere alla portata dell’intero mondo produttivo italiano ed oltre alla risposta contingente ad una normativa deve prendere in considerazione un orizzonte che abbracci il futuro dell’imprenditore sia piccolo che piccolissimo come anche dell’imprenditore di sé stesso, la partita Iva.

Per Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia lo sviluppo digitale deve accompagnare ogni fascia produttiva italiana e metterla nelle condizioni più agevoli per la competizione non più nazionale, ma globale.

Con chiarezza l’azienda ha visto uno sviluppo digitale strategico e non soltanto funzionale per le piccole, piccolissime e microimprese italiane e questo l’ha spinta ad accelerare con decisione verso una ricerca di strumenti che potessero aumentare l’automazione, l’efficienza, l’efficacia ed in definitiva il valore del comparto produttivo e dei consulenti.

Un ulteriore passo verso la concreta realizzazione della visione di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è atteso prima della fine dell’anno.

L’ecosistema delle Smart Skills di Fattura Smart si arricchirà di nuove soluzioni a sostegno delle piccole e piccolissime imprese e Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia dimostrerà ancora una volta l’esattezza della propria visione e l’attenzione alle necessità di professionisti e microimprese.