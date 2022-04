Smart city e IoT, il webinar di Gruppo Project e Cisco

In un interessante webinar, Gruppo Project spiega come le migliori implementazioni della tecnologia Cisco Meraki abbiano dato il via alla rivoluzione digitale per i trasporti di Brescia.

Una delle caratteristiche peculiari dei progetti di trasformazione digitale è la capacità di generare effetti imprevisti e benefici all’interno delle organizzazioni che li avviano.

Il motivo? L’approccio innovativo all’operatività indotto dalla digitalizzazione e la possibilità di scalare le soluzioni inducono alla sperimentazione di nuove metodologie, innescando un circolo virtuoso.

Brescia Mobilità partendo dall’esigenza di semplificare l’IT management del Wi-fi aziendale, con il supporto della tecnologia Cisco e Cisco Meraki, è riuscita a mettere a punto una soluzione tanto efficace e flessibile da permettere di spingersi in ambiti applicativi inesplorati.

Un esempio di IoT che ben si adatta a ogni contesto, dalla Smart City alla Industry 4.0.

Per raccontare il percorso di questo importante progetto, il gruppo Project ha quindi deciso di organizzare un webinar. A spiegare nel dettaglio soluzioni tecnologiche, e l’importanza centrale di come queste vengono implementante, ci sarà un panel davvero qualificato.

Per Project Informatica il relatore sarà Francesco Ghilardi – Network & Security Engineer. Brescia Mobilità sarà rappresentata dal Senior System Network Administration, Carlo Bracchi.

Infine, il partner tecnologico Cisco avrà come speaker Alessandro Callovini – Channel Account Manager.

L’appuntamento da fissare in agenda è per il 14 aprile alle 11, e per iscriversi gruppo Project mette a disposizione una pagina web dedicata.

Clicca qui per iscriverti al webinar