Slack riunisce agenti, AI e dati CRM in un unico sistema operativo

Salesforce ha presentato una serie di innovazioni di Slack che consentono alle aziende di riunire le informazioni aziendali, i dati, gli agenti, le app e l’automazione in un unico sistema operativo per il lavoro alimentato dall’intelligenza artificiale generativa.

I team di lavoro possono ora lavorare utilizzando un ’unica interfaccia di conversazione insieme a nuovi agenti con un’intelligenza artificiale appositamente creata, unificando i dati in Slack e Salesforce.

Agentforce in Slack: Grazie a una nuova interfaccia utente (UI) per gli agenti, i team possono ora dialogare con i propri dati, visualizzare approfondimenti e agire sulle attività all’interno di Slack con gli agenti Agentforce di Salesforce.

Agenti AI di terze parti: Gli agenti e gli assistenti AI di partner come Adobe, Anthropic, Cohere, Perplexity e altri possono essere distribuiti nello stesso ambiente sicuro e affidabile di Slack.

Canali Salesforce: Un nuovo tipo di canale, che collega i dati del CRM Salesforce alle conversazioni basate sui canali in Slack, offre ai team uno spazio completo per collaborare su ogni cliente e opportunità, migliorando l'allineamento e i flussi di lavoro. Prossimamente i canali Salesforce saranno integrati nell'interfaccia utente di Salesforce.

Ma l’evoluzione di Slack include anche funzionalità AI appositamente create per la ricerca e l’automazione, nonché nuovi modelli basati su soluzioni per sbloccare la produttività per ogni caso d’uso e linea di business.

Nuove funzionalità di Slack AI : Funzionalità migliorate come le note di Huddle, l’automazione semplificata e la ricerca migliorata consentono ai team di lavorare in modo più intelligente, più veloce e con maggiore concentrazione.

Modelli per Slack: Collezioni di canali, canvas, elenchi e flussi di lavoro automatizzati pronti all'uso rendono il lavoro in qualsiasi dipartimento e per qualsiasi attività più veloce e produttivo.

Chi lavora in ufficio dichiara di dedicare il 41% della giornata a compiti che considera di scarso valore, e quasi la metà dei dipendenti non è in grado di trovare le informazioni di cui ha bisogno per svolgere il proprio lavoro. Il risultato è che oggi ci sono molte più app e situazioni di lavoro disconnesso rispetto al passato. Aggiungere semplicemente soluzioni di intelligenza artificiale, creando un numero ancora maggiore di app, a un sistema di lavoro già inefficiente non farà altro che amplificare queste problematiche. I team hanno bisogno di un modo migliore e più efficiente di lavorare insieme, in cui gli agenti diventino compagni di squadra, l’AI sia costruita ad hoc in modo intuitivo e i dati dei clienti si integrino in un unico sistema operativo per il lavoro.

I team stanno migliorando la loro produttività fino al 47% ancorando il proprio lavoro al sistema operativo di Slack basato su agenti. Con le innovazioni annunciate oggi, i clienti possono centralizzare tutto ciò che serve per svolgere il lavoro in modo più efficiente.

Salesforce e Slack, le innovazioni presentate

I team possono lavorare fianco a fianco con agenti Salesforce Agentforce e agenti di terze parti per chiudere accordi, creare campagne, risolvere i problemi dei clienti e completare i progetti. Gli utenti possono collaborare con questi agenti attraverso una nuova interfaccia utente dedicata e sicura in Slack.

Agentforce porta le informazioni del CRM potenziate dall’intelligenza artificiale direttamente all’interno di Slack, in modo che gli utenti possano agire più rapidamente sui dati dei clienti. Gli utenti possono porre domande o dare istruzioni in linguaggio naturale e riceveranno risposte affidabili basate sia sui dati strutturati del CRM sia sui dati non strutturati delle conversazioni. Agentforce può fornire un aggiornamento sullo stato delle opportunità e dei casi, consigliare i passi successivi, redigere e-mail e piani d’azione, condividere questi dettagli in un messaggio o canale diretto e altro ancora.

Gli agenti di Agentforce, alimentati da Data Cloud , possono ragionare, organizzare attività e agire, offrendo esperienze personalizzate su larga scala . Ad esempio, Agentforce Sales Coach è in grado di facilitare autonomamente i ruoli nel contesto di una trattativa e di fornire un feedback personalizzato e oggettivo per aiutare un venditore a essere più efficace direttamente in Slack.

Gli agenti di terze parti aiutano a svolgere le attività in modo che gli utenti possano concentrarsi sui lavori più importanti. Gli utenti possono creare agenti personalizzati con API appositamente create o installare agenti di terze parti da Slack Marketplace , un hub per app Slack, agenti, assistenti AI e altro ancora. Gli agenti e gli assistenti AI disponibili nel Marketplace oggi provengono da partner Slack come Adobe Express e Cohere, e presto ne arriveranno altri da Anthropic, Amazon Q Business, Perplexity, IBM e altri ancora, tra cui:

Adobe Express consente agli utenti di creare contenuti brandizzati, come presentazioni di design, campagne mediatiche, post sui social o volantini, con un semplice comando. Amazon Q Business risponde alle domande, fornisce sintesi, genera contenuti e completa in modo sicuro le attività sulla base dei dati e delle informazioni presenti nei sistemi aziendali del cliente. Claude di Anthropic aiuta a creare, modificare e sintetizzare i contenuti, analizza i dati per identificare modelli e intuizioni, scrive e corregge il codice e accelera la ricerca sintetizzando le informazioni da più fonti. Asana offre approfondimenti e raccomandazioni sui progetti, come lo stato, i blocchi, le fasi successive e altro ancora, nel contesto delle conversazioni Slack. Box fornisce approfondimenti sui contenuti basati sull'intelligenza artificiale che aiutano ad analizzare i contratti degli account caricati, a rispondere rapidamente alle domande della concorrenza contenute nei documenti interni e a sintetizzare i report. Cohere migliora l'efficienza con un'applicazione di intelligenza artificiale conversazionale in Slack che fornisce contenuti e risposte basate sui dati aziendali proprietari. Perplexity ricerca sul web fonti attendibili, fornendo approfondimenti accurati per l'analisi della concorrenza e le raccomandazioni strategiche. Workday mette a disposizione di dipendenti e manager un assistente AI per accedere a task e approfondimenti su dati finanziari e HR come retribuzioni, orari e assenze, richieste di lavoro e altro ancora. Writer redige le attività, analizza i dati, risponde alle domande e crea nuove idee con le app AI su misura per i dati, il brand e i flussi di lavoro del cliente.

consente agli utenti di creare contenuti brandizzati, come presentazioni di design, campagne mediatiche, post sui social o volantini, con un semplice comando.

Nuove funzionalità AI di Slack

I team possono lavorare in modo più intelligente e veloce accedendo a un’esperienza AI intuitiva e appositamente costruita per Slack. Dal rilascio di Slack AI, i clienti hanno sintetizzato più di 600 milioni di messaggi, con un risparmio collettivo di 1,1 milioni di ore tra gli utenti.