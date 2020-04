Sky, le iniziative a supporto dei clienti durante l’emergenza Covid-19

Sono numerose le società che hanno scelto di offrire supporto ai milioni di persone costrette a casa dalla pandemia Covid-19, e fra queste anche Sky.

Il broadcaster non è stato tuttavia immune da alcuni problemi, come segnalato anche da Eurosat: disservizi legati al sito web hanno reso difficile nei primi giorni richiedere lo sconto previsto per i clienti con i pacchetti Calcio e Sport attivi. Inoltre, c’è chi non ha mancato di fare notare che sarebbe stato più logico e corretto applicare lo sconto a tutti in modo automatico: difficile immaginare un utente che non voglia poter spendere di meno, soprattutto per un servizio di fatto azzerato (gli eventi sportivi sono sospesi ovunque).

Nonostante questo, le numerose attività messe in campo dall’emittente satellitare meritano di essere segnalate: Le potete trovare tutte in questa pagina dedicata alla emergenza Covid-19 del sito Sky.

Fra le iniziative proposte, segnaliamo che dal 4 aprile e per tutto il mese, sono stati creati due nuovi canali disponibili per tutti i clienti Sky, anche sul digitale terrestre. Il canale Sky Cinema #IoRestoACasa 1 (numero 310 di Sky, numero 471 sul digitale terrestre) sarà dedicato all’entertainment per tutta la famiglia con i film più recenti, i grandi cult del passato e prime vision.

Mentre il canale Sky Cinema #IoRestoACasa 2 (numero 311 di Sky, numero 473 sul digitale terrestre) è il canale dell’adrenalina e delle emozioni forti. Entrambi i canali saranno disponibili anche sull’app Sky Go per guardarli su smartphone, tablet e PC.

Inoltre, la società ha dato la possibilità a tutti gli abbonati via fibra e satellite di vedere eccezionalmente e senza costi aggiuntivi anche Sky Famiglia o Sport.

Per tutte le altre iniziative, e per quelle che dovessero essere aggiunte prossimamente, rimandiamo alla pagina web di Sky.