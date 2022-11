Skeepers: il Live Shopping è la nuova frontiera dell’ecommerce

Gli acquisti online sono un trend in continua crescita: secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm del Politecnico di Milano, si stima per il settore, nel 2022, un aumento del fatturato totale pari al 14%, superando i 45 miliardi di euro.

Secondo la ricerca, inoltre, 33,3 milioni di italiani hanno acquistato online nel primo trimestre del 2022, oltre 9 milioni in più rispetto allo stesso periodo pre-pandemia. In questa nuova era digitale, le aziende devono dunque rispondere con strategie di business che rivoluzionino la customer journey dei propri clienti, rendendola non solo semplice e veloce, ma soprattutto interattiva e umana.

Ed è proprio in questo contesto di forte cambiamento, che trova spazio il Live Shopping di Skeepers, azienda specializzata in servizi digitali che consentono alle imprese di consolidare e alimentare la relazione con i propri clienti. Non è un caso, sottolinea l’azienda: l’analisi condotta dall’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm del Politecnico di Milano evidenzia le nuove abitudini di acquisto degli italiani e, in particolare, cresce il trend relativo al Live streaming Commerce.

I dati sottolineano che, online, un italiano su due conosce questo strumento e uno su dieci ha acquistato grazie a questo nuovo canale. Si tratta di un nuovo modo di vendere e di comunicare nell’universo ecommerce, sviluppato grazie a una formula ibrida che coniuga le esperienze del live streaming e la tradizionale televendita: un vero e proprio nuovo media che permette il dialogo diretto con il cliente dando alle aziende la possibilità di andare incontro alle nuove esigenze dei consumatori di oggi.

Live Shopping di Skeepers come acceleratore strategico per i brand

Con la sua soluzione di LIVE Shopping, Skeepers supporta ad oggi oltre 7.000 brand a livello internazionale. Grazie all’acquisizione – finalizzata a Marzo 2022 – della piattaforma di Live Shopping Spockee, Skeepers è in grado oggi di creare uno strumento unico di vendita e comunicazione che supporta i brand nella generazione di traffico sul proprio sito spingendo non solo la vendita dei prodotti, ma offrendo anche un nuovo modo di fruire i contenuti del brand e promuovere una migliore interazione con i clienti. Grazie al Live Shopping le aziende possono raccontarsi affidandosi a uno storyteller che sappia presentare i prodotti e le offerte e, al contempo, anche i valori e gli asset di un brand a cui il consumatore, oggi estremamente informato, decide di affidarsi.

Con il Live Shopping di Skeepers, ad esempio, una live streaming della durata di 30 minuti assicura una media di 10 minuti di ascolto durante i quali vengono illustrate le specifiche del prodotto, ma anche i valori e le peculiarità del brand. L’associazione francese Fevad, infatti, ha rilevato che il tasso di fidelizzazione del Live Shopping è estremamente elevato, con un tempo medio di permanenza per spettatore di quasi il 30% del programma: è qui che risiede la grande sfida del brand, mantenere alta l’attenzione per tutta la durata della sessione, perché online la competizione è one click.

I brand che decidono di implementare una soluzione come il Live shopping di Skeepers – afferma l’azienda – possono vedere moltiplicare il tasso di conversione fino a 10 volte rispetto ai canali tradizionali (Fonte: McKinsey). L’esperto dovrà essere bravo a mantenere l’attenzione dello spettatore, a coinvolgere il pubblico attraverso le interazioni – come like e commenti – portando, di conseguenza, ad accelerare le vendite grazie alla potenza del video e alla competenza della narrazione.

IKKS e Yves Rocher case study

Skeepers ha rilevato che, soprattutto nel settore abbigliamento e accessori, brand come IKKS hanno raddoppiato il proprio tasso di conversione: online, quando l’esperto racconta dell’azienda, il consumatore è più invogliato ad abbinare e acquistare diversi prodotti, invece di acquistarne uno singolo. Il case study di IKKS dimostra anche come il Live Shopping sia una leva di attrazione potente per i nuovi clienti: 2 acquisti su 3 durante le live di IKKS, infatti, derivano da nuovi clienti.

Anche il settore della cosmetica accoglie questa nuova modalità di vendita, nello specifico Yves Rocher, brand beauty presente in 118 Paesi, con la partecipazione di Emily Monti, direttrice regionale dell’azienda. Aiutando i consumatori ad avvicinarsi all’azienda e a scegliere insieme i prodotti più adatti per la propria beauty routine, il brand è in grado, grazie al Live Shopping, di coinvolgere e interagire con migliaia di persone in diretta, rispondendo alle domande del pubblico e mostrando i prodotti, spiegandone funzionamento e caratteristiche principali.

Andrea Scotti, Country Manager Italia di Skeepers, spiega: “Il Live è vero. La maggior parte dei brand dispone di un canale di vendita online già da diversi anni ma senza riuscire a replicare l’esperienza del negozio fisico. Ed è qui che il Live Shopping può dimostrarsi un valido aiuto per i Brand.

Nello specifico, il Live Shopping offre alle aziende la possibilità di raccontarsi attraverso un esperto che crei un vero effetto wow, fidelizzando i clienti attuali e attraendone di nuovi, grazie ad interazioni One-to-One o One-to-Many. I clienti possono infatti interagire in tempo reale e guardare con i propri occhi la qualità e, perché no, acquistarlo immediatamente grazie ai consigli di un esperto. Questa è la nuova era delle vendite online: il Live Shopping“.

Per offrire alle aziende consigli utili su come implementare e migliorare la propria strategia digitale nel 2023, Skeepers ha inoltre realizzato un webinar che spiega come integrare il Live Shopping all’interno dei propri canali, massimizzandone il potenziale insieme alla piattaforma di Influencer Marketing.