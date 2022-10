Signifyd aiuta la trasformazione digitale dei servizi di pagamento

Signifyd, società specializzata nella protezione per il commercio digitale, ha lanciato Fearless Payments, una suite di soluzioni innovative destinata ai fornitori di servizi di pagamento (PSP), che consente – afferma l’azienda – di aumentare in modo significativo i tassi di autorizzazione, riducendo al contempo i costi operativi e offrendo ai clienti una garanzia finanziaria completa contro tutti i tipi di storni di addebito.

Fearless Payments – spiega la società fintech – offre ai fornitori di servizi di pagamento la tecnologia Signifyd, che aiuta a distinguersi dalla concorrenza e a garantire notevoli entrate aggiuntive per i clienti, aumentando i tassi di approvazione degli ordini dal 5% al 9%, afferma l’azienda.

L’ottimizzazione precisa dei pagamenti è la prossima frontiera del commercio digitale: la soluzione di Signifyd offre ai fornitori di servizi di pagamento (che costituiscono il canale per il traffico delle transazioni tra le banche emittenti di carte di credito, gli esercenti online e le loro banche) la marcia in più di cui hanno bisogno per attrarre e fidelizzare i clienti in un panorama altamente competitivo.

Il lancio di Fearless Payments consente a Signifyd di rivolgersi direttamente al settore dei servizi finanziari, portando nel segmento la più grande rete commerciale di aziende al di fuori di Amazon e l’intelligence sulle transazioni che deriva da tale grandezza di scala. La nuova soluzione ovvia al problema della disconnessione dei dati, che spesso si traduce nel rifiuto di ordini legittimi per paura di frode.

“Fearless Payments consente ai fornitori di servizi di pagamento di soddisfare meglio le esigenze dei merchant loro clienti, potenziando le loro soluzioni e l’intelligence delle transazioni grazie alla vasta rete commerciale di Signifyd, composta da migliaia di esercenti, e alle migliori funzionalità decisionali basate sul machine learning“, ha dichiarato Gayathri Somanath, Vice President of Product di Signifyd.

Fino a oggi, i principali attori dell’infrastruttura dei pagamenti prendevano decisioni con scarsa visibilità, basandosi su silos di dati limitati. Fearless Payments mitiga la frammentazione dei dati e fornisce ai PSP la visione completa sulle transazioni ecommerce necessaria per migliorare i tassi di autorizzazione e, al contempo, proteggere i merchant dalle frodi.

Inoltre, Signifyd ha sviluppato relazioni dirette con alcune delle più grandi emittenti di carte di credito al mondo, per mitigare ulteriormente il problema dei falsi rifiuti e aumentare le transazioni approvate per commercianti e PSP.

Tale visione globale secondo la società riduce, in ultima analisi, il numero di richieste di autorizzazione che vengono erroneamente rifiutate per paura di frode.

La piattaforma di ottimizzazione dei pagamenti Fearless Payments comprende cinque soluzioni, che insieme danno ai PSP la possibilità di fornire agli esercenti un servizio e una sicurezza senza precedenti, spiega Signifyd. Di seguito i dettagli:

Decisione automatizzata sul rischio : valuta il rischio alla base di ogni transazione e distingue istantaneamente gli ordini fraudolenti da quelli legittimi.

: valuta il rischio alla base di ogni transazione e distingue istantaneamente gli ordini fraudolenti da quelli legittimi. Ottimizzazione del tasso di autorizzazione : fornisce dati avanzati a emittenti partner e agli istituti finanziari, con un conseguente aumento delle approvazioni delle autorizzazioni.

: fornisce dati avanzati a emittenti partner e agli istituti finanziari, con un conseguente aumento delle approvazioni delle autorizzazioni. Protezione garantita dagli storni di addebito : offre una garanzia finanziaria completa contro gli storni di addebito, fraudolenti e non, su tutti gli ordini approvati.

: offre una garanzia finanziaria completa contro gli storni di addebito, fraudolenti e non, su tutti gli ordini approvati. Recupero storni di addebito : un servizio gestito che solleva gli esercenti dal compito di gestire e contestare gli storni di addebito.

: un servizio gestito che solleva gli esercenti dal compito di gestire e contestare gli storni di addebito. Gestione dinamica delle esenzioni: identifica gli ordini esenti dai requisiti di Strong Customer Authentication (SCA), gestendo senza problemi i requisiti PSD2 in Europa.

