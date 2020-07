Siemens e Sap, la trasformazione industriale è tedesca

Siemens e Sap hanno annunciato una nuova partnership che sfrutterà la loro esperienza in ambito industriale e riunirà le loro soluzioni software principali per la gestione del ciclo di vita del prodotto, della supply chain e dell’asset management per fare innovazioni e modelli di business collaborativi che accelereranno la trasformazione del settore industriale a livello globale.

Grazie a questo accordo, sia Sap che Siemens potranno completare e integrare le rispettive offerte per offrire ai clienti le prime soluzioni veramente integrate e potenziate per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), della supply chain, dei servizi e degli asset. Questo consentirà ai clienti di formare un vero thread digitale che integra tutti i modelli e le simulazioni virtuali di un prodotto o di un asset con informazioni di business in tempo reale, feedback e dati sulle prestazioni durante l’intero ciclo di vita.

I silos tra progettazione e business esistono da decenni nelle imprese. Questa nuova partnership aiuterà i clienti a scomporre questi silos in modo che i produttori, i team di progettazione e i responsabili dell’assistenza dispongano delle informazioni necessarie per creare e gestire rapidamente offerte di prodotti e servizi incentrati sul cliente.

In futuro, sia Sap che Siemens saranno in grado di offrire nuove soluzioni che combinano le loro tecnologie per aiutare le aziende a ridurre il time to market sfruttando i dati generati da scenari di Industria 4.0 e utilizzando risorse e prodotti intelligenti. Questo offrirà inoltre alle organizzazioni il vantaggio di integrare gli insight dei clienti nello sviluppo del prodotto attraverso una soluzione completa, che va dalla progettazione del prodotto al servizio alla gestione degli asset. Come primo passo della partnership, Sap offrirà il software Teamcenter di Siemens come base per la collaborazione durante il ciclo di vita del prodotto e la gestione dei dati e Siemens offrirà i software Sap Intelligent Asset Management e Sap Portfolio e Project Management per massimizzare il valore di business per i produttori e gli operatori attraverso i network. Entrambe le società collaboreranno per sviluppare applicazioni dal punto di vista del ciclo di vita end-to-end con l’obiettivo di aiutare i clienti a realizzare un thread digitale continuo che migliori i risultati di business complessivi.