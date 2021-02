Siemens, nuova versione per Simcenter Testlab

Siemens Digital Industries Software ha rilasciato la nuova versione del software Simcenter Testlab, che è parte del portafoglio Simcenter di soluzioni di simulazione e test all’interno del portafoglio Siemens Xcelerator di software e servizi integrati.

L’ultima versione include aggiornamenti a Simcenter Testlab Neo, test di sistemi basati su modelli avanzati, introduce una nuova tecnologia per accelerare le dinamiche strutturali chiamata Digital Image Correlation e analisi dei carichi iniziali del rumore completo del veicolo, delle vibrazioni e della durezza (NVH) durante il processo di progettazione.

Secondo Siemens gli ingegneri di test e simulazione e i responsabili delle campagne di test possono trarre vantaggio dalla nuova versione per l’ingegneria delle prestazioni basata su test multidisciplinari, progettata proprio per dare ai team di test e simulazione nuove funzionalità per innovare prodotti intelligenti in modo più produttivo.