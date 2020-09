Siemens abilita l’IIoT con la piattaforma Low-Code Mendix

Siemens Digital Industries Software sfrutta la piattaforma di sviluppo low-code Mendix per aiutare i clienti di tutti i settori a creare soluzioni personalizzate e aiutano a consentire processi decisionali basati sui dati e su IIoT

Con la disponibilità generale di Mendix Data Hub e il nuovo Mendix for Industrial Edge services , Siemens può aiutare i clienti a raggiungere una visione end-to-end dei loro impianti, e fornisce agli esperti informazioni utili attraverso soluzioni che sono state sviluppate con i dati corretti provenienti da tutta l’organizzazione.

La piattaforma Mendix estende il portafoglio Xcelerator con la possibilità di creare applicazioni dotate di user experience innovative e condividere dati da qualsiasi posizione, su qualsiasi dispositivo, su qualsiasi cloud o per realizzare più rapidamente i vantaggi della trasformazione digitale.

Un obiettivo chiave per la trasformazione digitale è l’automazione delle fabbriche, che può tuttavia essere rallentata dalla distanza – sia fisica che organizzativa – tra operational

technology (OT) e le organizzazioni co-localizzate presso le sedi di fabbrica e le organizzazioni IT che hanno base presso la sede centrale aziendale.

La nuova piattaforma Mendix for Industrial Edge consente agli operatori di fabbrica di creare applicazioni personalizzate in low-code che vengono eseguite localmente come Edge Apps.

Queste app raccolgono dati, hanno accesso a informazioni dettagliate quasi in tempo reale e forniscono user experience ottimali a una varietà di utenti finali. La piattaforma Mendix low-code è progettata per astrarre gran parte delle complessità ed espandere il pool di talenti per lo sviluppo di applicazioni IoT, consentendo ulteriormente alle risorse più qualificate di affrontare i problemi più urgenti con un intervento IT limitato.

Gli sviluppatori aziendali, gli ingegneri software e il personale operativo dell’impianto possono ora creare App per Siemens Industrial Edge senza competenze di programmazione.

In combinazione con MindSphere di Siemens, l’IIoT come soluzione di servizio di Siemens e altre soluzioni cloud Xcelerator, i clienti possono realizzare rapidamente i vantaggi di un’esperienza edge to cloud completamente integrata.

Sistemi legacy diversi, contenenti dati in vari formati e patrimonio che supporta modelli fisici complessi, possono sfidare le aziende nel fornire agli sviluppatori e agli ingegneri l’accesso sicuro ai dati giusti.

Per aiutare le organizzazioni a individuare, comprendere, utilizzare e gestire i dati provenienti da tutta l’azienda e utilizzarli nello sviluppo di software, nella business intelligence e in altre applicazioni ricche di dati, Siemens ha annunciato la disponibilità del Mendix Data Hub.

In combinazione con la piattaforma di sviluppo Mendix low-code, Mendix Data Hub può aiutare le organizzazioni a realizzare una drastica diminuzione dei tempi di sviluppo delle applicazioni, poiché gli sviluppatori non perdiamo più tempo a cercare i dati giusti, a cercare il proprietario dei dati giusti, a prendere in considerazione le chiamate API e a proteggere l’accesso ai dati di cui hanno bisogno.

Inizialmente, Mendix Data Hub si connetterà alle origini dati industriali più comuni, come Teamcenter software e SAP, con le versioni future che amplieranno il supporto per altri servizi dati e database comuni e applicazioni specifiche del settore.

Mendix Data Hub può anche essere esteso da eQube Data-as-a-Service di eQ, nell’ambito di una partnership appena ampliata tra Siemens e eQ Technologic, con un ricco set di oltre 60 connettori intelligenti, che fornisce supporto per le integrazioni di dati industriali e di sistema.