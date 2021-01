Siemens è Top Employer Italia 2021 per il terzo anno consecutivo

Per il terzo anno consecutivo Siemens SpA è ufficialmente certificata azienda Top Employer Italia da Top Employers Institute.

La certificazione Top Employer 2021 è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone e migliorare l’ambiente di lavoro. Nello specifico a Siemens è stata riconosciuta la trasformazione digitale e l’adozione di iniziative di welfare legate alle conseguenze della pandemia.

Come dichiara in una nota Claudio Picech, Presidente e Amministratore delegato di Siemens SpA, “Sicurezza e business continuity sono state alla base delle scelte e delle decisioni più importanti prese nel 2020. Due direttrici che abbiamo declinato su tutte le attività e sui processi interni, su clienti e collaboratori. Essere certificati per le condizioni di lavoro che abbiamo garantito nell’anno della pandemia ha un grande valore”.

Nel corso dei mesi del primo lockdown, infatti, le selezioni dei candidati da parte di Siemens sono continuate grazie all’utilizzo ancora più intenso di competenze e strumenti digitali già precedentemente acquisiti.

Lo sviluppo dei collaboratori è passato dalle piattaforme social interne utilizzate come veicolo di pubblicazione delle posizioni, favorendo la rotazione interna.

Anche l’inserimento di nuove persone è passato dal ripensamento digitale degli strumenti di onboarding per garantire la continuità di business.

Come spiega Picech, con attività di orientamento professionale nelle scuole “siamo venuti in contatto con circa 7000 studenti e abbiamo offerto esperienze immersive e reali di scambio intergenerazionale e di inserimento a 80 giovani. Essere stati vicini al territorio e ai giovani rappresenta per noi un patrimonio enorme”.

Sempre sul fronte dei giovani Siemens ha dato vita alla terza edizione della Siemens Accademia Digitale, nata in partnership con il Politecnico di Milano, in modalità completamente virtuale. Sono stati raggiunti più di 3000 laureandi in ingegneria e scelti 32 studenti del quinto anno per un percorso digitale e allo stesso tempo esperienziale.

Lo sviluppo delle competenze e la formazione che rappresentano l’esperienza quotidiana dei collaboratori, nel 2020 sono state ancora di più al centro della vita professionale.

Ogni collaboratore è owner del proprio percorso di sviluppo, potendo navigare su oltre 55.000 risorse integrate come parte di un ambiente di apprendimento unico e multinazionale, in cui è possibile interagire online e condividere conoscenze, suggerire miglioramenti e fornire feedback.

Le misure welfare sono state indirizzate a supporto delle famiglie che con la chiusura delle scuole e dei campus estivi hanno dovuto riorganizzare la vita familiare.

Il Summer Camp nell’ampia area verde di Siemens a Milano cha visto coinvolti 90 bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni in attività ludiche-ricreative nel pieno rispetto delle misure preventive in tema Covid-19.

Consapevole del potenziale impatto della pandemia anche sul benessere mentale, da maggio 2020 fino ad agosto 2020, Siemens ha stato attivato un servizio di supporto psicologico a distanza, finalizzato ad aiutare, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le persone nella gestione di qualsivoglia situazione che potesse generare stress o disagio.