La sicurezza di SD-WAN migliorata da Citrix e Palo Alto Networks: questo è il risultato della collaborazione fra la multinazionale del settore virtualizzazioni, e la nota società di sicurezza informatica.

Citrix sta infatti ampliando le sue funzionalità di sicurezza e ha annunciato di aver iniziato una collaborazione con Palo Alto Networks, per facilitare il deployment e la gestione dei firewall di prossima generazione all’interno di Citrix SD-WAN, offrendo così alle aziende un ulteriore layer di sicurezza.

Citrix SD-WAN è una soluzione WAN Edge di nuova generazione che offre connettività automatizzata e sicura, necessaria per ottimizzare le performance di applicazioni e garantire un livello di esperienza superior. Con l’integrazione dei firewall virtuali di nuova generazione Palo Alto Networks VM-Series e Prisma Access nella soluzione Citrix SD-WAN, le aziende distribuite possono proteggere meglio la propria rete e il proprio cloud in maniera semplice e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Utilizzando Citrix SD-WAN Orchestrator per una gestione e un controllo unificato le aziende possono:

Realizzare e rafforzare policy di accesso e controllo consistenti, basate su applicazioni e utenti attraverso la rete e il cloud.

Automatizzare il provisioning dei firewall di nuova generazione (NGFW) Palo Alto Networks VM-Series sull’appliance Citrix 1100, come funzione di network virtuale. (VNF)

Connettersi in maniera automatizzate ai firewall cloud-based Prisma Access di Palo Alto Networks per rafforzare le policy

Razionalizzare il provisioning di servizi di sicurezza multi-layer da Citrix SD-WAN Orchestrator, disponibile attraverso Citrix Cloud

Applicare la segmentazione di zone di sicurezza per proteggere utenti, dati e applicazioni

Chalan Aras, Vice President, SD-WAN and Intelligent Traffic Management di Citrix, ha dichiarato: «Applicazioni e workload stanno migrando verso il cloud a grande velocità e la sicurezza non può rimanere indietro. Con Palo Alto Networks, possiamo offrire una soluzione SD-WAN sicura che permette alle aziende di proteggere gli utenti, i dati e le applicazioni all’interno di filiali, data center e cloud pubblici in modo facile e flessibile.»