Sicurezza, flessibilità e scalabilità: Ibm Flash System ottimizza i sistemi di Esa Automation

Esa Automation ha scelto la soluzione di storage Ibm implementata da Var Group per ottenere scalabilità, protezione dei dati, performance e semplicità di utilizzo

Da oltre 40 anni, ESA Automation è una realtà internazionale che trasforma i processi produttivi delle aziende, rendendoli più sostenibili, sicuri e digitalizzati. Per fornire soluzioni d’eccellenza ai propri clienti, è fondamentale poter contare su un’infrastruttura informatica solida, semplice da gestire, scalabile e sicura. Per garantire questo assetto, ESA ha scelto di rinnovare i propri sistemi integrando una soluzione storage performante e sicura.

La scelta è caduta su Ibm Flash System 5035, un componente chiave del portafoglio Ibm Storage for Data Resiliency, che gestisce alcuni dei carichi di lavoro di applicazioni e dati più impegnativi per le aziende ed è progettato per fornire operazioni di risposta e ripristino rapido da violazioni di dati e attacchi informatici di tutti i tipi. Ibm FlashSystem è progettato per offrire tempi di recupero certificati in caso di eventi di corruzione dei dati entro poche ore. La sua capacità elaborativa può essere facilmente potenziata e integrata in base alla crescita del business. La soluzione, realizzata da Var Group – Business Partner Ibm –, supporta ESA Automation per ottenere scalabilità, protezione dei dati e performance. Grazie alla funzionalità Distributed RAID, le risorse interne vengono ottimizzate, garantendo una miglior gestione dei dischi sullo storage e una maggiore sicurezza dell’intera infrastruttura.

ESA ha apprezzato la facilità di utilizzo della soluzione durante l’installazione e il setup. Inoltre, il supporto continuo di Ibm e le istruzioni dettagliate step-by-step in caso di necessità hanno rappresentato un valore aggiunto. Lo storage virtualizzato fornito di serie nel Ibm Flash System 5035 è un software di gestione che permette di amministrare in modo efficiente sia la configurazione logica che anche la gestione dell’hardware, fornendo wizard guidati di semplice comprensione in ogni contesto.

Un altro elemento differenziante è Ibm Storage Insights per Ibm Storage Control, il software in cloud incluso nel pacchetto che ha permesso ad ESA di monitorare in tempo reale le prestazioni del nuovo sistema di archiviazione acquisito e di gestire tempestivamente ticket di supporto.

Basata su una consulenza completa e su soluzioni leader di mercato, la partnership tra ESA, Ibm e Var Group è destinata a continuare per affrontare sfide sempre nuove e accelerare il percorso di modernizzazione di ESA Automation per fornire ai propri clienti nuove soluzioni.