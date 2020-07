Sicurezza Ethernet dal campo, due nuovi moduli Turck Banner

Turck Banner Italia ha ampliato il proprio portfolio di componenti input output di sicurezza con i moduli IO TBPN e TBIP rispettivamente per Profisafe e CIP Safety.

I moduli IP67 forniscono segnali di input e output safety al controller di sicurezza direttamente dal campo.

In alternativa i moduli possono essere utilizzati come controllori di sicurezza decentralizzati sul campo.

La funzione ottimizza sia i macchinari modulari sia le applicazioni nei quali i lunghi tempi di ciclo del bus verso il controllore centrale richiederebbero maggiori distanze dal punto pericoloso dei dispositivi di sicurezza.

Le funzioni di sicurezza si possono testare offline attraverso la funzione di controller di sicurezza locale prima che la macchina o il modulo macchina comunichino con un controller centrale.

La messa in servizio è più rapida quando i dispositivi vengono utilizzati in combinazione con un web server personalizzato e integrato.

I nuovi dispositivi IO a blocco hanno quattro ingressi di sicurezza (doppio canale) e quattro ingressi o uscite universali di sicurezza (FDX) sul campo singolarmente configurabili.

In particolare la flessibilità delle porte FDX consente una copertura ottimale dei requisiti dei singoli segnali di sicurezza di qualsiasi applicazione.

I moduli possono essere utilizzati per applicazioni fino a PL e, categoria 4, in circuiti di sicurezza fino a SILCL 3.

Gli attuatori di Turck Banner sono dotati di 2 A per uscita, con un massimo di 9 A in totale. Con protezione IP65 / IP67 / IP69K e una gamma di temperature di funzionamento particolarmente estesa, da -40°C a +70 ° C, i moduli IO Block, completamente corazzati, possono resistere negli ambienti più complessi.