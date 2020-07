Shoploop, Google sperimenta la piattaforma di video shopping

Il team Area 120 di Google ha svelato il progetto sperimentale Shoploop, una piattaforma di video shopping per scoprire, valutare e acquistare prodotti, il tutto in un unico posto e con una nuova esperienza di ecommerce che fonde elementi dei social media, di YouTube e dei negozi online.

La user experience su Shoploop, spiega il suo team di sviluppo, è più interattiva del semplice scorrimento di immagini, titoli e descrizioni su un sito di ecommerce tradizionale. Tutti i video di Shoploop durano meno di 90 secondi e aiutano a scoprire nuovi prodotti in un modo coinvolgente, tipico dell’intrattenimento, per articoli di varie categorie merceologiche.

Attualmente, Shoploop è comunque focalizzato su creatori di contenuti, publisher e proprietari di negozi online nel settore del beauty in categorie quali il trucco, la cura della pelle, i capelli e le unghie. L’obiettivo del team di Google è quello fornire a queste realtà una piattaforma in cui esse possano recensire e consigliare prodotti e aiutare gli utenti a fare acquisti direttamente dai video.

Il sito attuale è ottimizzato per dispositivi mobili (a dimostrazione del ruolo di primaria importanza che ha ormai conquistato il mobile shopping), ma il team di Google sta lavorando per portarlo presto anche agli utenti desktop. Inoltre, questa esperienza di video shopping non è ancora disponibile in tutte le aree geografiche: ad esempio in Italia non è ancora accessibile.

Tramite la customer exoperience del video shopping, Google intende far sì che le persone possano sperimentare il look and feel dei prodotti che stanno valutando di acquistare, in modo più vicino a quello della vita reale, ma senza dover andare in un negozio fisico.

Una volta che un utente ha trovato un prodotto che suscita il suo interesse, può salvarlo per acquistarlo in un secondo momento o fare clic direttamente sul sito web del merchant per completare subito l’acquisto.

Gli utenti possono anche seguire i propri creator Shoploop preferiti e condividere video che piacciono con gli amici e i parenti, per diffondere ulteriormente l’esperienza di video shopping.