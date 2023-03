Sharp sceglie SQLI e Adobe per la nuova piattaforma di digital commerce

Sharp Electronics Europe ha annunciato di aver scelto SQLI Digital Experience e Adobe quali aziende partner del programma pluriennale di rinnovamento della propria piattaforma di commercio strategico B2B.

SQLI si è aggiudicata la gara per progettazione, realizzazione e servizi di supporto della nuova piattaforma digitale, basata su Adobe Commerce, che in 19 Paesi sarà al servizio delle attività di Sharp relative ai canali di vendita diretto e indiretto, comprendenti i servizi IT, la stampa e il settore del fotovoltaico.

La prima fase del progetto prevede, entro il mese di agosto 2023, la sostituzione della precedente piattaforma Intershop, per poi proseguire con l’attivazione del nuovo ecommerce in tutti i mercati e canali europei di Sharp entro la fine del 2024.

Nell’ambito del piano di trasformazione digitale dell’azienda, Sharp ha appena completato la realizzazione di un nuovo sito web per il pubblico dei 19 Paesi del proprio mercato europeo.

Il progetto di ecommerce rappresenta il “prossimo passo” di un ingente piano di investimenti volti alla modernizzazione delle piattaforme digitali, con l’obiettivo di trasformare l’esperienza dei clienti per tutto il ciclo di vita del loro rapporto con Sharp.

“Avevamo bisogno di aggiornare i nostri sistemi per rendere più efficiente la nostra relazione con i clienti non solo nell’immediato ma anche in prospettiva futura, e l’adozione delle tecnologie digitali non solo aumenterà la nostra competitività ed efficienza a livello europeo, ma soprattutto trasformerà profondamente l’esperienza dei nostri clienti”, afferma Jason Cort, direttore pianificazione e marketing di prodotto Sharp.

Cort aggiunge: “La piattaforma Adobe offrirà un’esperienza utente più orientata al cliente e in grado di costituire un riferimento nel nostro settore, elemento della massima importanza per le nostre relazioni commerciali B2B.

Abbiamo la possibilità di sviluppare la nuova piattaforma seguendo l’andamento del business. Avere una base solida e modulabile come Adobe Commerce ci aiuterà a rispondere a qualsiasi cambiamento del mercato e ad accelerare la nostra crescita futura”.

Guardando al futuro, Sharp ha inoltre in programma di utilizzare alcune delle funzionalità e dei componenti aggiuntivi disponibili con Adobe Commerce, quali promozioni e programmi fedeltà.

Jonty Sutton, CEO di SQLI Digital Experience in Gran Bretagna: “È un vero privilegio per noi affiancare un marchio iconico come Sharp, collaborando con il suo team di progettazione interno e con Adobe, nostro partner strategico di lunga data. Il progetto è ben avviato e speriamo, attraverso la nuova piattaforma, di consentire a Sharp di fare la vera differenza sui mercati, in un momento cruciale per il business B2B in tutto il mondo”.

Suzanne Steele, Vice President e Managing Director di Adobe per Regno Unito, Irlanda, Medio Oriente e Africa ha commentato: “Oggi i clienti hanno aspettative molto alte quando si parla di esperienze digitali. La nuova piattaforma Sharp pone una base solida e modulabile affinché il marchio trasformi la sua esperienza online in tutti i mercati e per tutte le business unit”.