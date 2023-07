Sharp Europe nomina Joe Tomota nuovo Presidente

Joe (Yoichi) Tomota è stato nominato nuovo Presidente di Sharp Europe, una delle principali aziende fornitrici di prodotti e servizi tecnologici in Europa.

Tomota ha l’obiettivo di consolidare il posizionamento di mercato del Gruppo nell’ambito della Stampa Documentale, sviluppare la divisione Servizi IT, il settore Energia Solare e Sharp NEC Display Solutions in Europa.

Con sede a Londra, Sharp Europe si rivolge a clienti dei settori pubblico e privato, forte di un portafoglio prodotti tecnologicamente avanzati che spazia dalle stampanti, alle piattaforme di collaborazione, fino ai servizi IT. Sharp Europe è parte di Sharp Corporation, azienda tecnologica globale con oltre 46.000 dipendenti in tutto il mondo, focalizzata nell’innovazione B2B e B2C.

Tomota, che vive a Londra, ha maturato una vasta esperienza internazionale con quasi 30 anni di lavoro nel design industriale, nello sviluppo di tecnologie innovative, nella produzione e nelle vendite. Per 10 anni nelle filiali estere di Sharp, ha collaborato a promuovere l’innovazione nei controlli dei dispositivi multifunzione e nei monitor di grande formato. Per un lungo periodo si è occupato di pianificazione aziendale in Sharp Corporation fino a ricoprire, recentemente, il ruolo di Vicepresident di Sharp Europe.

Commentando la sua nomina, Joe Tomota ha dichiarato: “È un periodo entusiasmante per Sharp Europe in quanto, nello sviluppo del nostro business, riusciamo a intercettare le mutevoli esigenze delle aziende e della società e a trovare soluzioni innovative in grado di soddisfarle e creare nuovo valore. Nel contempo mi auguro di poter lanciare presto sul mercato nuovi prodotti e servizi per proseguire nella crescita di Sharp Europe”. E ha concluso: “Accelerare l’innovazione non sarà la mia unica priorità; in un periodo in cui il tema della sostenibilità aziendale è così rilevante, mi impegnerò affinché Sharp Europe adotti la migliore strategia e politica di responsabilità ambientale e sociale.”