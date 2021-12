SharePlay su Mac e novità per iPhone e iPad negli aggiornamenti Apple

Sono disponibili per il download gratuito gli ultimi aggiornamenti dei sistemi operativi di Apple per Mac, iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV.

Si tratta, rispettivamente, dei rilasci: macOS Monterey 12.1, iOS 15.2 e iPadOS 15.2, watchOS 8.3 e tvOS 15.2.

Per quanto riguarda l’aggiornamento software di iPhone, iOS 15.2 introduce il piano Apple Music Voice, che è un nuovo tipo di abbonamento che offre l’accesso ai brani, le playlist e le stazioni di Apple Music tramite Siri.

Novità anche in tema privacy, con il resoconto sulla privacy delle app in Impostazioni che consente di visualizzare con quale frequenza le app hanno effettuato l’accesso alla posizione, alle foto, alla fotocamera, al microfono, ai contatti e altro ancora negli ultimi sette giorni, nonché l’attività di rete sempre delle app.

Una novità di iOS 15.2 riguarda l’ID Apple: l’eredità digitale consente ora di nominare dei contatti erede per permettere ad altre persone di accedere al proprio account iCloud e alle informazioni personali in caso di decesso.

iOS 15.2 aggiunge poi una nuova funzione per la fotocamera su iPhone 13 Pro e Pro Max, introduce nella app TV il pannello Store, per sfogliare, acquistare e noleggiare film in un unico posto, presenta un update per CarPlay e altri miglioramenti.

A parte alcune differenze, gran parte dei contenuti dell’aggiornamento software iOS 15.2 per iPhone sono condivisi anche dall’update iPadOS 15.2 per iPad.

Aggiornamento per il Mac

Apple ha aggiornato anche il sistema operativo del Mac, con il rilascio di macOS Monterey 12.1.

Innanzitutto, finalmente arriva anche su Mac SharePlay, il nuovo modo di condividere esperienze sincronizzate in FaceTime con contenuti dall’app TV, Apple Music e altre app supportate.

Poi, il piano Apple Music Voice è disponibile anche su desktop, con il Mac.

In Foto, la funzionalità Ricordi ha un aspetto rinnovato, con una nuova interfaccia interattiva, nuovi stili per animazioni e transizioni e collage con immagini multiple.

Come per i dispositivi mobili, arriva per l’ID Apple la nuova opzione per l’eredità digitale.

L’aggiornamento del software di sistema introduce inoltre numerosi miglioramenti per il Mac.

E, ultimo ma di certo non meno importante, tutti gli aggiornamenti software contengono importanti contenuti di sicurezza.

A questo proposito, i fix di sicurezza per il Mac non arrivano solo per l’ultima versione del sistema operativo: Apple ha infatti rilasciato anche macOS Big Sur 11.6.2 e Security Update 2021-008 Catalina.