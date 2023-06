Sette imprese su 10 rinnoveranno l’infrastruttura IT, secondo IDC

L’infrastruttura IT è uno dei principali pilastri della trasformazione digitale (DX), infatti nessuna iniziativa digitale può avere successo senza una trasformazione dell’IT allineata alla strategia aziendale: uno studio condotto da IDC (International Data Corporation) alla fine del 2022 ha rilevato che quasi il 70% delle imprese ha pianificato di rinnovare la propria infrastruttura IT nei prossimi due anni.

Cruciali per questi sforzi di trasformazione sono i requisiti aziendali che rendono necessaria la DX, con aree di influenza che si estendono oggi a diverse linee all’interno delle imprese: business, information technology e finance.

I decisori aziendali sono sempre più profondamente coinvolti nella scelta o nella supervisione delle scelte strategiche per l’infrastruttura digitale.

I CIO governano la partnership con le linee di business e si fanno garanti del raggiungimento dei risultati aziendali e dell’allineamento con i KPI aziendali.

I CFO hanno un ruolo sempre più importante nella decisione di adottare modelli flessibili di consumo per la fornitura e l’ottimizzazione dell’infrastruttura digitale.

L’obiettivo generale è l’allineamento della spesa tecnologica e dell’utilizzo delle risorse delle infrastrutture digitali con il conseguimento di risultati aziendali prioritari, tra cui resilienza e agilità operativa, contenimento dei costi, innovazione, maggiore coinvolgimento di clienti e partner, e migliore user experience.

Entro il 2026, il 65% degli acquirenti di tecnologia darà priorità a modalità as-a-service, prevede IDC, incrementando la domanda di modelli flessibili di consumo in vari luoghi, tra cui il cloud pubblico, l’on-premise e l’edge.

Pagare solo per l’utilizzo effettivo delle risorse IT, per esempio con modelli pay-per-use on-prem, è oggi quindi uno degli elementi fondamentali per supportare lo sviluppo del business digitale. Ma non è l’unico. L’automazione e la copertura completa dello stack infrastrutturale, che comprende sia l’ambiente core che l’edge computing, giocano un ruolo cruciale nel supportare l’espansione e il successo delle imprese digitali. Sfruttando questi elementi in modo sinergico, le organizzazioni possono ottimizzare l’efficienza, incrementare l’agilità e cogliere le opportunità offerte dall’economia digitale in modo più efficace.

L’argomento sarà al centro di una executive roundtable organizzata da IDC insieme a Lenovo ed Econocom|Asystel Bizmatica il 6 luglio al Phyd Hub di via Tortona a Milano. Intitolato “Il futuro dell’infrastruttura digitale: cloud, intelligenza artificiale e deployment ubiquo”, l’evento sarà introdotto e moderato da Fabio Rizzotto, VP, Europe South Lead, Consulting and Custom Solutions, IDC, e vedrà la partecipazione di Massimo Chiriatti, Chief Technical and Innovation Officer di Lenovo Italia, e di Ferruccio Radici, DC/Cloud Infrastructure Solution & IT Services BU Director di Econocom|Asystel Bizmatica.