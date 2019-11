Le sette azioni che creano un’impresa cognitiva

Oggi possiamo capire cosa sia un'impresa cognitiva partendo dalla considerazione che la trasformazione digitale è giunta a una nuova fase, la seconda di quest'epoca di digitalizzazione costante.

È una fase in cui l'impatto combinato e di tecnologie contestuali come Intelligenza Artificiale, IoT, blockchain e 5G di fatto ridisegna completamente i processi e le architetture aziendali.

L'impresa cognitiva è dunque quel nuovo modello di business che consente di guidare le imprese nella definizione della propria strategia al cospetto.

Ed è chiaro che il cambiamento del business model è strettamente correlato alle sottostanti business platform, ossia sistemi totalmente digitali in grado di cogliere il cambiamento delle aspettative dei clienti, attraverso una interconnettività pervasiva e scaricare a terra l'innovazione tramite sistemi automatizzati, blockchain, deep learning e intelligenza artificiale.

La trasformazione delle imprese attuali in imprese cognitive non potrà pertanto prescindere dalla contestuale cognitivizzazione delle piattaforme di business.

In estrema sintesi, per applicare la metodologia dell'impresa cognitiva serve progettare piattaforme di business adeguate alle esigenze e all’evoluzione tecnologica, che sappiano generare un vantaggio competitivo grazie all’utilizzo dei dati, in tutte le tipologie disponibili. Bisogna disegnare e ridisegnare i flussi di lavoro attorno all’intelligenza artificiale. E tutto questo con un approccio agile che non si discosti mai dalla sicurezza.

Esiste un modello per farlo, sintetizzato in quello dell'impresa cognitiva e che consta di sette fasi di approccio all'impresa cognitiva, sette azioni di trasformazione digitale.

