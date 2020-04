Nuovi servizi Software Defined Infrastructure per Ntt

NTT Ltd ha presentato il nuovo portfolio di servizi Software Defined Infrastructure, a completamento della gamme dei servizi preesistenti. completa la gamma dei servizi esistenti. Il passaggio a un’infrastruttura software-defined (SDI) è guidato dalla richiesta delle aziende di ridurre il time to value, ridurre i costi dell’infrastruttura IT e renderla scalabile sulla base delle specifiche esigenze.

I servizi Software Defined Infrastructure di NTT Ltd. supportano la gestione delle infrastrutture IT utilizzando i dati di telemetria e di service management. Ecco le quattro nuove offerte :

Lifecycle Management – gestione degli asset semplificata e flessibile.

Semplifica la gestione del ciclo di vita per garantire che gli apparati operino con la versione software più recente, in risposta alla compliance, attraverso il Digital Wallet. Le funzionalità includono:

Accesso sicuro attraverso single sign-on al portale utente con privilegi di accesso personali per poter usufruire dei servizi.

Digital Wallet per una visibilità e una visione complete sia delle licenze perpetue sia del software in subscription, fornendo una panoramica consolidata dei vendor attraverso un’integrazione degli smart account.

Una visibilità quasi in tempo reale delle informazioni sulle licenze, sugli ordini e sull’utilizzo.

Le Request Fulfilment vengono eseguite da NTT Ltd. per moves, adds, changes, deletions sulla base delle necessità aziendali.

Policy Deployment and Compliance – onboarding e implementazioni più rapidi.

Fornisce servizi tecnici multivendor coerenti per la riprogettazione e implementazione della rete aiutando i clienti a ottenere il controllo dei propri investimenti sulle infrastrutture software-defined con servizi continui per la revisione delle funzionalità e di attivazione. Le principali funzionalità includono monitoraggio in tempo reale e gestione dell’infrastruttura secondo un approccio di automation; sistemi di provisioning e compliance gestiti da controller che amministrano le policy e le funzionalità di sicurezza. Inoltre, utilizzo di un framework di implementazione che fornisce supporto strategico, best practices, design convalidati, processi consolidati e raccomandazioni sulle modifiche. Ed infine, gestione proattiva dei controller e dei dispositivi hardware, del software e delle configurazioni standard.