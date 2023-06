NTT e Cisco presentano IoT as-a-Service per i clienti enterprise

NTT Ltd., una delle principali aziende nell’offerta di infrastrutture e servizi IT, e Cisco, tra le società leader tecnologiche globali, hanno annunciato una collaborazione per sviluppare e implementare soluzioni congiunte che supportano in modo pratico gli obiettivi di sostenibilità delle grandi organizzazioni.

Sfruttando il portfolio Edge as a Service di NTT e le capacità IoT di Cisco, le soluzioni sviluppate dalle due società offriranno insight dettagliati sui dati in tempo reale, maggiore sicurezza, miglioramento del processo decisionale e riduzione dei costi operativi attraverso la manutenzione predittiva, il monitoraggio delle risorse e le funzionalità di gestione della supply chain.

Le aziende forniranno soluzioni che combinano l’esperienza di NTT nei Managed Services, gli analytics in tempo reale, le capacità di automazione all’edge e la gestione di ambienti IT complessi, con le funzionalità IoT di Cisco, tra cui Low Power Wide Area Networking (LoRaWAN).

NTT ha altresì rafforzato la parte di consulenza e servizi IoT che riunisce più di 1000 professionisti e 100 casi d’uso in aree quali auto connesse, gestione delle flotte, manutenzione predittiva, città intelligenti, digital twin, fabbriche connesse, utilities e altro ancora. NTT ha già formato più di 500 esperti sales di Cisco per accelerare il go-to-market.

“Stiamo spingendo le nostre iniziative di business IoT per offrire un ricco portfolio di servizi replicabili che possono essere personalizzati per soddisfare la domanda dei clienti che richiedono questo tipo di soluzioni. E siamo in una posizione privilegiata per farlo”, ha dichiarato Devin Yaung, SVP of Group Enterprise IoT Products and Services di NTT.

“Siamo entusiasti di lavorare insieme per abilitare velocemente i nostri clienti verso questo modello IOT-as-a-Service in modo che possano beneficiare rapidamente dei vantaggi di business in tutti i settori e nel mondo“, ha commentato Samuel Pasquier, VP of Product Management, Industrial IoT Networking, Cisco.

Trasformare la gestione idrica attraverso soluzioni smart

NTT e Cisco stanno sviluppando soluzioni e offerte mirate per settori come il manufacturing, i trasporti e la sanità, dove c’è una crescente domanda di soluzioni di edge computing e IoT. Le due società stanno già implementando questo servizio avanzato a diversi clienti, tra cui la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), una società pubblica di distribuzione idrica situata in Belgio.

NTT e Cisco hanno implementato migliaia di sensori LoRaWAN all’interno dell’infrastruttura CILE per fornire visibilità remota in grado di migliorare l’efficienza operativa relativa alla qualità, al consumo, alla distribuzione e alla manutenzione idrica. La soluzione include anche tecnologie avanzate come reti di distribuzione intelligenti, lettura remota tramite contatori intelligenti, smart grid per la gestione remota, oggetti IoT connessi e intelligenza artificiale, e viene fornita come servizio gestito. Inoltre, la rete fornisce i building block necessari per supportare altri casi d’uso di sostenibilità, come la gestione dei rifiuti e dei parcheggi, i controlli della qualità dell’acqua e sull’illuminazione stradale.

“In CILE forniamo infrastrutture critiche per 24 città del Belgio a riprova del valore che hanno per noi efficienza, sicurezza e affidabilità“, ha aggiunto William de Angelis, CIO e CDO di CILE. “Con il supporto di NTT e Cisco disponiamo di informazioni in tempo reale delle nostre strutture e reti di distribuzione, incluso il rilevamento più rapido delle perdite per rispondere istantaneamente alle problematiche che si presentano ed estendere la rete ad altri casi d’uso di sostenibilità“.

NTT rafforza la consulenza e dei servizi IOT

Con l’obiettivo di dare priorità e scalare l’IOT per clienti e partner, NTT ha attivato una business unit dedicata all’IoT che riunisce competenze e capacità consolidate provenienti da tutto il mondo. Il team composto da 1.000 consulenti, ingegneri, architetti enterprise ed esperti di sostenibilità realizzerà, implementerà e gestirà più di 100 casi d’uso in aree quali auto connesse, gestione della flotta, manutenzione predittiva, città intelligenti, digital twin, fabbriche connesse e altro ancora.

“Stiamo raddoppiando le capacità IoT di NTT per soddisfare la domanda dei clienti“, ha continuato Yaung. “Vogliamo mettere a fattor comune le nostre conoscenze e competenze collettive e rendere disponibile la portata globale di NTT per soddisfare al meglio i nostri clienti e rispondere tempestivamente alla crescente necessità di dotare o aggiornare le loro organizzazioni con la connettività e la visibilità di cui hanno bisogno per migliorare le operazioni aziendali quotidiane“.

Per il mercato IoT globale si prevede una crescita del 19% nel 2023, con una dimensione potenziale di 483 miliardi di dollari entro il 2027, sottolinea NTT.