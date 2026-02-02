ServiceNow apre il Partner Program a nuovi innovatori per l’AI aziendale

Con l’adozione dell’intelligenza artificiale su scala sempre più ampia nelle organizzazioni, ServiceNow accelera sull’evoluzione del proprio ecosistema di partner. L’azienda ha annunciato un potenziamento significativo del Partner Program globale, con l’obiettivo dichiarato di favorire l’innovazione degli agenti AI e ampliare l’accesso alla piattaforma AI di ServiceNow a un numero maggiore di sviluppatori, ISV e partner tecnologici.

Al centro dell’annuncio c’è il programma Reimagined Build, che apre l’ecosistema a nuovi innovatori e rafforza il ServiceNow Store come marketplace globale per agenti di intelligenza artificiale sviluppati dai partner. L’iniziativa è accompagnata da un portfolio di investimenti unificato e da una struttura di pricing semplificata, pensati per sostenere la crescita, la differenziazione e la monetizzazione delle soluzioni AI sulla piattaforma.

Per ServiceNow un ecosistema di partner sempre più ampio e strategico

L’ecosistema dei partner ServiceNow conta oggi oltre 2.700 realtà a livello globale. In questo contesto, i partner assumono un ruolo sempre più centrale nell’implementazione dell’AI, fornendo casi d’uso verticali, accelerando i progetti e contribuendo a risultati di business misurabili.

Secondo l’azienda, l’espansione e l’apertura dell’ecosistema consentono di rispondere alla crescente domanda di agenti AI enterprise, di soluzioni di generative automation e di innovazione dei workflow specifici per settore. Gli aggiornamenti introdotti mirano a fornire ai partner strumenti, investimenti e programmi adeguati per sostenere la nuova fase di trasformazione guidata dall’intelligenza artificiale.

Un Build Program riprogettato per ridurre le barriere all’ingresso

Il nuovo Build Program è stato ripensato per semplificare l’avvio delle attività di sviluppo e ridurre il time to market delle soluzioni. ISV, sviluppatori e partner tecnologici possono creare, testare, certificare e distribuire applicazioni, agenti e connettori AI in modo più rapido sulla piattaforma ServiceNow.

La struttura del programma prevede quattro livelli – Registered, Select, Premier ed Elite – e introduce un nuovo livello di accesso che consente ai partner in fase iniziale di iniziare subito a sviluppare, senza obbligo di registrazione preventiva. Questo approccio punta ad abbassare le barriere all’ingresso e ad ampliare la base di innovatori attivi sulla piattaforma.

Entro il mese di marzo, oltre 1.000 partner esistenti confluiranno nel Build Program riprogettato, creando un ecosistema unificato focalizzato sullo sviluppo di soluzioni AI enterprise.

Il ServiceNow Store come marketplace per agenti AI enterprise

Un elemento chiave della strategia è il rafforzamento del ServiceNow Store, che viene posizionato come marketplace globale per agenti di intelligenza artificiale pronti per l’uso aziendale. Attraverso lo Store, i partner possono presentare e distribuire le proprie soluzioni AI a una base clienti globale, ampliando le opportunità di visibilità e monetizzazione.

L’obiettivo dichiarato è favorire la diffusione di agenti AI specializzati e applicazioni verticali, capaci di estendere il valore della piattaforma ServiceNow nei diversi contesti organizzativi.

Investimenti unificati lungo tutto il ciclo di vita dei partner

Accanto all’evoluzione del Build Program, ServiceNow ha annunciato una strategia di investimento unificata per il 2026, progettata per supportare i partner lungo l’intero ciclo di vita, dalla generazione della domanda fino all’implementazione delle soluzioni.

Il portfolio di investimenti comprende fondi per lo sviluppo del mercato, finanziamenti mirati per iniziative strategiche ad alto impatto e incentivi legati alle attività di vendita, installazione e specializzazione. L’allineamento di questi strumenti ai livelli di partnership consente ai partner di accedere al supporto più adeguato in funzione del proprio percorso di crescita.

Pricing semplificato per ridurre la complessità operativa

Per rispondere alle richieste dell’ecosistema, ServiceNow introduce anche una struttura tariffaria semplificata. Tutti i partner globali passeranno a una quota associativa annuale unica, con l’obiettivo di ridurre la complessità amministrativa e consentire ai partner di concentrarsi su sviluppo, innovazione e go-to-market.

Secondo l’azienda, la semplificazione del modello di costo rappresenta un passaggio chiave per rendere il programma più equo e sostenibile, favorendo una partecipazione più ampia e una crescita più fluida dell’ecosistema.

Un ecosistema orientato alla creazione di valore attraverso l’AI

Dal punto di vista dei partner, le minori barriere all’ingresso e i percorsi più chiari verso la creazione di valore rendono più semplice sviluppare soluzioni AI differenziate, raggiungere i clienti attraverso il ServiceNow Store e distribuire applicazioni sulla piattaforma AI ServiceNow.

L’evoluzione del Partner Program si inserisce nella strategia più ampia dell’azienda, che punta a posizionare la piattaforma come “AI control tower” in grado di unificare sistemi, applicazioni e agenti intelligenti, trasformando operazioni frammentate in workflow coordinati e autonomi.