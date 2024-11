ServiceNow: nuove capacità di AI generativa e nuova partnership strategica

ServiceNow, la piattaforma AI per la business transformation, annuncia innovazioni di governance e di intelligenza artificiale generativa e presenta una nuova partnership strategica.

Le nuove innovazioni di governance e di intelligenza artificiale generativa che hanno l’obiettivo di promuovere un’AI sempre più autonoma e responsabile all’interno della Now Platform. Con questo lancio, ServiceNow aggiunge oltre 150 innovazioni GenAI al suo portfolio clienti, sottolinea l’azienda.

Tra le novità, nuove funzionalità ampliate di Now Assist che garantiscono maggiore visibilità e controlli attraverso un’offerta di AI governance, per pratiche di intelligenza artificiale sicure e conformi. Il supporto multilingue nativo in Now Assist, inoltre, estende le capacità globali di GenAI per comunicazioni e traduzioni fluide e culturalmente consapevoli.

Infine, soluzioni verticali offrono nuovi casi d’uso di Now Assist per la gestione della configurazione, dei contratti, dei servizi legali e di quelli relativi a salute e sicurezza.

Nel momento in cui le aziende accelerano l’adozione di strumenti GenAI, mette in evidenza ServiceNow, scoprono che applicazioni isolate e dati sparsi rappresentano delle barriere per il buon esito dei progetti e che stabilire processi di governance definiti e incentrati sull’uomo è essenziale per un utilizzo e una supervisione efficaci dell’intelligenza artificiale generativa.

ServiceNow offre una combinazione vincente attraverso un’unica piattaforma che ha un livello dati integrato e che viene continuamente ottimizzata migliorando velocità, scalabilità e sicurezza. L’architettura unica della Now Platform aiuta a garantire che una forte governance sia incorporata nelle soluzioni, nei modelli e negli agenti Now Assist GenAI, indipendentemente da dove siano distribuiti all’interno di un’organizzazione.

“Le aziende di ogni settore stanno abbracciando un futuro di maggiore autonomia e produttività, al servizio dei propri dipendenti, clienti e per un miglior impatto aziendale complessivo“, afferma Jon Sigler, senior vice president of Platform and AI at ServiceNow. “La piattaforma ServiceNow è stata creata per potenziare questa trasformazione, offrendo modalità di lavoro più intelligenti e veloci attraverso un’automazione basata sull’intelligenza artificiale, con la governance al centro. Queste nuove innovazioni danno vita a esperienze più personalizzate, collaborative e affidabili in tutta l’azienda”.

Inoltre, ServiceNow e Five9, provider della Intelligent CX Platform, hanno annunciato una partnership ampliata per fornire una soluzione chiavi in mano, basata sull’intelligenza artificiale, per esperienze unificate end-to-end di dipendenti e clienti.

Combinando i punti di forza di ServiceNow Customer Service Management (CSM) e della piattaforma Five9, la soluzione permetterà di creare operazioni self-service e di servizio assistito più snelle e di unificare i processi di assistenza clienti per ridurre i costi operativi, aumentare l’efficienza degli agenti, migliorare la soddisfazione del cliente e semplificare le operazioni del contact center.