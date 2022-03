ServiceNow mette il turbo alla produttività con l’iperautomazione

Lo specialista dei workflow digitali ServiceNow ha presentato San Diego, l’ultima release della Now Platform.

La nuova versione – sottolinea l’azienda – è stata progettata appositamente per permettere alle organizzazioni di affrontare i forti cambiamenti e le moderne sfide presenti in ogni mercato.

Questo, grazie a un visual design migliorato e nuove capacità di Robotic Process Automation (RPA) che rendono possibile l’iperautomazione.

La versione della Now Platform San Diego aiuta le aziende di tutti i settori a incrementare la produttività, accelerare il valore dell’iperautomazione e creare esperienze migliori e più intelligenti per un nuovo mondo del lavoro, attraverso un’unica piattaforma per il business digitale.

Attraverso l’introduzione di Next Experience in Now Platform San Diego, ServiceNow semplifica l’esperienza per gli oltre 70 milioni di utenti annuali attivi della piattaforma.

Gli utenti della piattaforma potranno vedere tutto il loro lavoro a portata di mano, in tutte le applicazioni, in modo che possano immergersi rapidamente in ciò che è importante.

Next Experience offre una navigazione moderna e semplificata che riunisce ogni applicazione in un’unica esperienza coerente e, attraverso l’utilizzo delle funzioni Preferiti e Cronologia, permette alle persone di trovare facilmente il lavoro più importante.

Inoltre, Next Experience offre un design visuale moderno e aggiornato, con una libreria di componenti completamente ridisegnata, nuova iconografia, tipografia e illustrazioni.

La nuova esperienza migliora anche la personalizzazione, ad esempio con le preferenze di accessibilità, la densità delle informazioni e le preferenze di layout, oppure una scelta tra la modalità chiara o scura.

Inoltre, 25 aree di lavoro appositamente create presentano informazioni dettagliate con dashboard e utilizzo del machine learning per assegnare attività e consigliare la prossima azione migliore.

Iperautomazione, con le nuove funzioni RPA

Attraverso la combinazione di tecnologie come lo sviluppo di applicazioni low-code, l’intelligenza artificiale, l’integrazione e l’automazione dei processi robotici (RPA), secondo ServiceNow l’iperautomazione è la soluzione per connettere basi di dati moderne, legacy o non strutturate e accelerare la trasformazione digitale.

All’interno della versione San Diego della Now Platform, ServiceNow ha aggiunto quello che l’azienda considera l’ingrediente finale alle sue tecnologie esistenti per fornire l’iperautomazione, attraverso l’introduzione di Automation Engine.

Automation Engine è una soluzione completa di automazione e integrazione che combina Integration Hub con nuove funzionalità RPA, offrendo un time to value mediamente tre volte più veloce, afferma ServiceNow.

Insieme al prodotto nativo per lo sviluppo di app low-code di ServiceNow, App Engine, Automation Engine offre soluzioni chiavi in mano facilmente accessibili per gli sviluppatori, consentendo ai dipendenti di automatizzare azioni manuali e ripetitive e di connettersi a qualsiasi sistema, moderno o legacy.

Automation Engine si avvale anche del nuovo RPA Hub che fornisce un centro di comando e controllo centralizzato per monitorare, gestire e distribuire robot digitali, in modo che le organizzazioni possano automatizzare qualsiasi attività manuale ripetitiva, semplificare i processi aziendali e contribuire ad aumentare la produttività dei dipendenti, riducendo al contempo gli errori umani.

RPA Hub si caratterizza per gli oltre 1.300 componenti precostituiti, che permettono di accelerare il time to value delle iniziative di automazione, e per RPA Desktop Design Studio, che consente agli utenti di progettare, testare e pubblicare bot presidiati e non presidiati scalando rapidamente l’automazione.

Un accesso no code a RPA Hub è integrato in Flow Designer tramite RPA Hub Spoke, che consente a qualsiasi sviluppatore ServiceNow di sfruttare RPA Hub insieme a Integration Hub, il tutto con un’interfaccia familiare.

Nuove soluzioni out-of-the-box per i mercati verticali

I mercati verticali hanno bisogno di soluzioni dedicate per far avanzare i propri sforzi di trasformazione digitale, mette in evidenza ServiceNow.

La versione San Diego della Now Platform include soluzioni verticali che soddisfano le esigenze digitali distinte di banche, compagnie assicurative e fornitori di telecomunicazioni e tecnologia.

Servizi bancari : ServiceNow aiuta le banche a creare processi più trasparenti e ripetibili per migliorare l’esperienza del cliente finale. Deposit Operations for Banking automatizza le richieste comuni di controllo, risparmio e certificati di deposito per aiutare i dipendenti della banca a completare il lavoro rapidamente. Client Lifecycle Operations for Banking gestisce l’onboarding, gli aggiornamenti dell’account e KYC e i processi dei certificati di morte in modo rapido e più conforme.

: ServiceNow aiuta le banche a creare processi più trasparenti e ripetibili per migliorare l’esperienza del cliente finale. automatizza le richieste comuni di controllo, risparmio e certificati di deposito per aiutare i dipendenti della banca a completare il lavoro rapidamente. gestisce l’onboarding, gli aggiornamenti dell’account e KYC e i processi dei certificati di morte in modo rapido e più conforme. Assicurazioni : ServiceNow rende moderne le operazioni assicurative grazie alla sua prima soluzione progettata specificamente per le esigenze degli operatori e dei loro clienti. Questo include Personal and Commercial Lines Servicing per consentire l’assistenza polizze attraverso le linee di business personali e commerciali tra gli operatori, i clienti e i partner di distribuzione secondo gli standard ACORD, per migliorare la coerenza e la collaborazione.

: ServiceNow rende moderne le operazioni assicurative grazie alla sua prima soluzione progettata specificamente per le esigenze degli operatori e dei loro clienti. Questo include per consentire l’assistenza polizze attraverso le linee di business personali e commerciali tra gli operatori, i clienti e i partner di distribuzione secondo gli standard ACORD, per migliorare la coerenza e la collaborazione. Tech: ServiceNow presenta le sue prime soluzioni mirate per i fornitori di tecnologia, che permettono di ottimizzare le esperienze dei clienti e dell’ecosistema oltre a lanciare rapidamente nuovi servizi, per poter mantenere il ritmo del cambiamento e soddisfare la crescente domanda di servizi gestiti e basati su cloud . I nuovi prodotti includono Technology Provider Service Management, che combina assistenza e operazioni con servizi self service che sfruttano l’intelligenza artificiale e un supporto per esperienze più proattive dei clienti e dell’ecosistema. Order Management for Technology Providers aiuta invece a far crescere i ricavi attraverso lancio e delivery di prodotti e servizi più rapidi e con maggior controllo.

