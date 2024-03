ServiceNow espande la frontiera dell’automazione dei workflow con l’AI generativa

ServiceNow, lo specialista dei workflow digitali, espande ulteriormente le frontiere dell’intelligenza artificiale generativa grazie a Washington, D.C., l’ultima release della Now Platform.

Le nuove funzionalità della release Washington, D.C. migliorano l’esperienza di Now Assist GenAI e offrono un’automazione responsabile e intelligente integrata nella piattaforma ServiceNow. Disponibili da oggi, Now Assist for IT Operations Management (ITOM) AIOps, miglioramenti in Now Assist in Virtual Agent e Impact AI Accelerators, rappresentano un ulteriore passo avanti di ServiceNow nel campo dell’intelligenza artificiale e permettono di aumentare la produttività e accelerare il valore degli investimenti nell’intelligenza artificiale.

Secondo IDC, nel 2023 le imprese hanno investito 16 miliardi di dollari nell’intelligenza artificiale generativa e nei prossimi tre anni aumenteranno gli investimenti fino a oltre 143 miliardi di dollari, per sfruttarne il valore e massimizzare l’adozione da parte della propria forza lavoro. La release Washington, D.C. offre alle aziende soluzioni nuove ed estese, in grado di orchestrare esperienze più intelligenti e consentire un’implementazione più rapida.

Questo consente alle organizzazioni di scalare l’intelligenza artificiale generativa in tutta l’organizzazione e massimizzare il ROI, attraverso un’unica piattaforma.

“La collaborazione tra intelligenza umana e intelligenza artificiale permette di raggiungere un nuovo livello di semplicità e ottenere risultati migliori. Tuttavia, i responsabili aziendali devono affrontare una sfida difficile. Riconoscono di dover investire nell’intelligenza artificiale generativa per realizzarne il vero potenziale, ma non possono sacrificare la privacy e la governance adeguate”, ha affermato Antonio Rizzi, Director, Solution Consulting ServiceNow Italia. “ServiceNow è leader del settore con soluzioni di intelligenza artificiale generativa sicure e responsabili, disponibili su un’unica piattaforma, per la trasformazione aziendale end-to-end. Grazie alle ultime innovazioni della release Washington, D.C., estendiamo l’intelligenza artificiale generativa a nuovi casi d’uso e moltiplichiamo i benefici per ogni settore”.

Ampliare l’impatto dell’intelligenza artificiale generativa in tutta l’azienda, con ServiceNow

ServiceNow continua a migliorare il proprio portfolio di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale generativa, in modo che le aziende possano portare la potenza di GenAI in qualsiasi parte dell’organizzazione, scalare rapidamente in altre aree e aumentare il valore dell’investimento. I nuovi Now Assist for ITOM AIOps, i miglioramenti in Now Assist in Virtual Agent e GenAI Accelerators disponibile in Impact, semplificano le esperienze di automazione intelligente e potenziano la produttività attraverso un’unica interfaccia intuitiva, per un’automazione completa dei workflow.

Now Assist for ITOM AIOps potenzia la soluzione ITOM AIOps leader di mercato di ServiceNow, utilizzando l’intelligenza artificiale generativa per accelerare la risoluzione dei problemi, analizzando gli avvisi e fornendo un contesto critico agli operatori. Now Assist for ITOM AIOps utilizza l’intelligenza artificiale generativa per tradurre i complessi avvisi, ricchi di termini tecnici generati dalle macchine, in un linguaggio naturale semplice in modo che i team operativi possano comprendere meglio e risolvere i problemi più rapidamente. Basato su un Large Language Model specifico di ServiceNow (Now LLM), Now Assist for ITOM AIOps è ottimizzato per la produttività e la security dei dati nelle operazioni aziendali

potenzia la soluzione ITOM AIOps leader di mercato di ServiceNow, utilizzando l’intelligenza artificiale generativa per accelerare la risoluzione dei problemi, analizzando gli avvisi e fornendo un contesto critico agli operatori. Now Assist for ITOM AIOps utilizza l’intelligenza artificiale generativa per tradurre i complessi avvisi, ricchi di termini tecnici generati dalle macchine, in un linguaggio naturale semplice in modo che i team operativi possano comprendere meglio e risolvere i problemi più rapidamente. Basato su un Large Language Model specifico di ServiceNow (Now LLM), Now Assist for ITOM AIOps è ottimizzato per la produttività e la security dei dati nelle operazioni aziendali I miglioramenti in Now Assist in Virtual Agent potenziano le capacità di intelligenza artificiale generativa di ServiceNow presentate nel giugno 2023. Le funzionalità esistenti combinano AI Search and Service Catalog Items con capacità di chat di intelligenza artificiale generativa, per accelerare la risoluzione dei problemi e diminuire i casi gestiti da un operatore, grazie a un’esperienza conversazionale e self-service. I nuovi Virtual Agent Designer e integrated dynamic translation , basati sull’intelligenza artificiale generativa, consentono di rendere più semplice e veloce la creazione di conversazioni basate sull’intelligenza artificiale, in modo che si possano raggiungere livelli più elevati di automazione in Virtual Agent

potenziano le capacità di intelligenza artificiale generativa di ServiceNow presentate nel giugno 2023. Le funzionalità esistenti combinano AI Search and Service Catalog Items con capacità di chat di intelligenza artificiale generativa, per accelerare la risoluzione dei problemi e diminuire i casi gestiti da un operatore, grazie a un’esperienza conversazionale e self-service. I nuovi e , basati sull’intelligenza artificiale generativa, consentono di rendere più semplice e veloce la creazione di conversazioni basate sull’intelligenza artificiale, in modo che si possano raggiungere livelli più elevati di automazione in Virtual Agent Virtual Agent Designer utilizza l’intelligenza artificiale generativa per creare rapidamente un’automazione conversazionale personalizzata, per migliorare le capacità di self-service e l’erogazione dei servizi. L’intelligenza di Virtual Agent Designer permette di risolvere la sfida di come le persone possono variare la comunicazione in un’esperienza self-service coinvolgente

utilizza l’intelligenza artificiale generativa per creare rapidamente un’automazione conversazionale personalizzata, per migliorare le capacità di self-service e l’erogazione dei servizi. L’intelligenza di Virtual Agent Designer permette di risolvere la sfida di come le persone possono variare la comunicazione in un’esperienza self-service coinvolgente Dynamic translation rileva la lingua degli input di testo e risponde automaticamente nella stessa lingua per fornire una localizzazione semplice, fluida e in tempo reale

rileva la lingua degli input di testo e risponde automaticamente nella stessa lingua per fornire una localizzazione semplice, fluida e in tempo reale ServiceNow Impact AI Accelerators è parte di ServiceNow Impact, una soluzione di accelerazione del valore unica nel suo genere, che aiuta le organizzazioni a migliorare il time-to-value degli investimenti in ServiceNow. Il nuovo Impact AI Accelerators consente agli utilizzatori di piattaforme di integrare le capacità di intelligenza artificiale generativa di ServiceNow in modo rapido e semplice, mappare gli investimenti in base agli obiettivi di business e monitorare il valore ottenuto. Grazie al supporto di esperti ServiceNow, demo e formazione, la soluzione offre ulteriori competenze e indicazioni sull’intelligenza artificiale generativa, sull’intelligenza delle attività, sull’intelligenza predittiva e sulla comprensione del linguaggio naturale

Ulteriori innovazioni

La release Washington, D.C. include nuovi strumenti per ottimizzare le interazioni critiche, questo permette al business di crescere e aiuta le organizzazioni a adattarsi alle mutevoli esigenze dei clienti e dei dipendenti. Tra le novità:

Sales and Order Management (SOM) aiuta le organizzazioni ad aumentare le entrate sincronizzando i cicli di vita delle vendite e degli ordini tra i team di front, middle e back office, sulla piattaforma ServiceNow. Gli agenti di vendita e quelli che si occupano degli ordini possono facilmente gestire le opportunità, stabilire preventivi e prezzi, oltre ad acquisire ed evadere ordini. SOM consente agli agenti del servizio clienti di completare modifiche commerciali post-vendita e aiuta a promuovere opportunità di upselling e cross-selling, il tutto all’interno della stessa piattaforma. Gli agenti che si occupano dell’assistenza possono creare opportunità, preventivi e ordini proprio come il personale di vendita

aiuta le organizzazioni ad aumentare le entrate sincronizzando i cicli di vita delle vendite e degli ordini tra i team di front, middle e back office, sulla piattaforma ServiceNow. Gli agenti di vendita e quelli che si occupano degli ordini possono facilmente gestire le opportunità, stabilire preventivi e prezzi, oltre ad acquisire ed evadere ordini. SOM consente agli agenti del servizio clienti di completare modifiche commerciali post-vendita e aiuta a promuovere opportunità di upselling e cross-selling, il tutto all’interno della stessa piattaforma. Gli agenti che si occupano dell’assistenza possono creare opportunità, preventivi e ordini proprio come il personale di vendita Platform Analytics offre un’esperienza sicura, semplice e unificata per la reportistica e le analitiche sull’intera Now Platform. È ora possibile visualizzare dati e dashboard che incorporano più input, in un’unica esperienza di facile comprensione, con l’obiettivo di favorire un processo decisionale più rapido e intelligente. Platform Analytics fornisce inoltre informazioni significative, personalizzate e tempestive direttamente all’interno dei workspace Next Experience e si connette facilmente a Workflow Studio, in modo che si possano creare facilmente workflow basati sulle condizioni in tempo reale, per passare senza problemi dall’analisi all’azione

offre un’esperienza sicura, semplice e unificata per la reportistica e le analitiche sull’intera Now Platform. È ora possibile visualizzare dati e dashboard che incorporano più input, in un’unica esperienza di facile comprensione, con l’obiettivo di favorire un processo decisionale più rapido e intelligente. Platform Analytics fornisce inoltre informazioni significative, personalizzate e tempestive direttamente all’interno dei workspace Next Experience e si connette facilmente a Workflow Studio, in modo che si possano creare facilmente workflow basati sulle condizioni in tempo reale, per passare senza problemi dall’analisi all’azione New AIOps experiences in Service Operations Workspace for ITOM consente agli utenti e agli amministratori AIOps di accelerare la risoluzione dei problemi e ottenere un time-to-value più rapido grazie a miglioramenti in Express List e Alert automation. Express List aiuta gli operatori a lavorare e risolvere i problemi in modo rapido ed efficace, riunendo la cronologia relativa ai trend degli avvisi e l’analisi automatizzata delle cause profonde in un’unica schermata, facilmente comprensibile. Alert automation fornisce un contesto utile agli operatori per comprendere e agire più facilmente, accelerando i tempi di risoluzione.

in Service Operations Workspace for ITOM consente agli utenti e agli amministratori AIOps di accelerare la risoluzione dei problemi e ottenere un time-to-value più rapido grazie a miglioramenti in Express List e Alert automation. aiuta gli operatori a lavorare e risolvere i problemi in modo rapido ed efficace, riunendo la cronologia relativa ai trend degli avvisi e l’analisi automatizzata delle cause profonde in un’unica schermata, facilmente comprensibile. fornisce un contesto utile agli operatori per comprendere e agire più facilmente, accelerando i tempi di risoluzione. Il nuovo Workflow Studio consente ai creatori di automatizzare i workflow in modo rapido e semplice, dall’inizio alla fine. Gli utenti descrivono semplicemente il processo che desiderano automatizzare e Workflow Studio visualizzerà e creerà i workflow. La soluzione integra funzionalità come Flow Designer, Automation Engine, Process Automation Designer e Decision Builder, in modo che i dipendenti possano collaborare per creare, configurare e monitorare facilmente workflow automatizzati

consente ai creatori di automatizzare i workflow in modo rapido e semplice, dall’inizio alla fine. Gli utenti descrivono semplicemente il processo che desiderano automatizzare e Workflow Studio visualizzerà e creerà i workflow. La soluzione integra funzionalità come Flow Designer, Automation Engine, Process Automation Designer e Decision Builder, in modo che i dipendenti possano collaborare per creare, configurare e monitorare facilmente workflow automatizzati Operational Technology (OT) Knowledge Management si aggiunge ai prodotti già esistenti che si occupano di OT Visibility, Service Management e Vulnerability, accelerando la risoluzione dei problemi nelle fabbriche e abbattendo ulteriormente le barriere organizzative. Grazie all’inventario aggiornato delle risorse, alla sicurezza amplificata e al miglioramento dei tempi di attività del processo di produzione, ServiceNow accelera la trasformazione digitale degli ambienti industriali intelligenti

si aggiunge ai prodotti già esistenti che si occupano di OT Visibility, Service Management e Vulnerability, accelerando la risoluzione dei problemi nelle fabbriche e abbattendo ulteriormente le barriere organizzative. Grazie all’inventario aggiornato delle risorse, alla sicurezza amplificata e al miglioramento dei tempi di attività del processo di produzione, ServiceNow accelera la trasformazione digitale degli ambienti industriali intelligenti Security Posture Control (SPC) è una nuova soluzione del portfolio Security Operations che aiuta le organizzazioni ad avere visibilità sulle lacune di sicurezza, identificando le risorse con combinazioni ad alto rischio e automatizzando i workflow di risposta. Questa soluzione si basa sugli investimenti esistenti nei programmi ITOM Visibility e Service Graph Connector. Grazie a Security Posture Control, le aziende avranno una migliore comprensione della propria postura di sicurezza, migliorando la forza e la resilienza della strategia di cybersecurity

è una nuova soluzione del portfolio Security Operations che aiuta le organizzazioni ad avere visibilità sulle lacune di sicurezza, identificando le risorse con combinazioni ad alto rischio e automatizzando i workflow di risposta. Questa soluzione si basa sugli investimenti esistenti nei programmi ITOM Visibility e Service Graph Connector. Grazie a Security Posture Control, le aziende avranno una migliore comprensione della propria postura di sicurezza, migliorando la forza e la resilienza della strategia di cybersecurity L’ultima versione della Now Platform include nuovi workflow interfunzionali e predefiniti, sviluppati con il Common Service Data Model (CSDM) di ServiceNow, che permettono alle aziende di sfruttare la potenza dei propri dati operativi e promuovere l’efficienza su larga scala. Attraverso l’automazione, CSDM consente alle organizzazioni di raccogliere dati su hardware, software, cloud o data center , ed elaborare un modello di dati affidabile e verificabile che può essere utilizzato in più workflow, rispettando la compliance

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di ServiceNow.