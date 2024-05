ServiceNow e Microsoft ampliano l’alleanza per l’AI generativa nelle aziende

ServiceNow e Microsoft espandono ulteriormente la loro alleanza strategica, combinando le rispettive capacità di intelligenza artificiale generativa per migliorare i servizi alle aziende.

Il nuovo accordo prevede l’integrazione di ServiceNow Now Assist e Microsoft Copilot all’interno di un’unica esperienza aziendale, per permettere alle persone di creare ancora più valore e migliorare la produttività. Ad esempio, Copilot sarà in grado di trasferire le richieste dei dipendenti a Now Assist in Microsoft Teams.

Che si tratti di richiedere o risolvere un problema di supporto di un cliente, o anche di connettersi direttamente a un agente per ricevere assistenza su un problema complesso, Now Assist fornirà ai dipendenti le risposte e consiglierà azioni e passaggi successivi in ​​modo colloquiale. Queste azioni combinano la conoscenza aziendale di Now Assist con la consapevolezza del contesto dell’utente e dei dati organizzativi provenienti da chat, posta elettronica, calendario e file di Microsoft 365.

Per migliorare la scelta e la flessibilità dei dipendenti, la nuova integrazione tra ServiceNow Now Assist e Microsoft Copilot porta la potenza di due assistenti di AI generativa in un’unica esperienza aziendale senza soluzione di continuità, rendendo più facile che mai la creazione di valore per i lavoratori dell’azienda e l’apertura di nuove vie di produttività per i dipendenti.

Ora Assist e Microsoft Copilot interagiscono in modo intuitivo per venire incontro ai dipendenti nel luogo in cui si trovano, in modo che possano eseguire le attività di produttività più comuni. Ciò è possibile grazie all’integrazione dell’intelligenza di Now Assist con i flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale di ServiceNow con Microsoft Copilot per creare un’esperienza più olistica e connessa, consentendo ai dipendenti di ricevere l’aiuto di cui hanno bisogno dall’assistente di AI generativa più pertinente, indipendentemente dalla piattaforma in cui si trovano.

“Crediamo fermamente che il prossimo cambiamento nell’IA generativa deriverà dalla collaborazione dei leader del settore che mettono l’IA al servizio dei loro clienti. Con la potenza combinata di Now Assist e Microsoft Copilot, stiamo per portare il meglio di entrambi i mondi per trasformare il modo in cui si svolge il lavoro“, ha dichiarato CJ Desai, presidente e chief operating officer di ServiceNow. “La notizia di oggi segna un nuovo capitolo nel modo in cui le aziende opereranno. Con Microsoft come partner, stiamo abilitando un modo più intelligente di lavorare, in cui gli assistenti di AI generativa possono convivere e interagire per sbloccare nuovi livelli di produttività“.

“In Microsoft siamo impegnati ad aiutare i nostri clienti ad adattarsi e a prosperare in questa nuova era dell’IA“, ha dichiarato Rajesh Jha, vicepresidente esecutivo di Experiences + Devices di Microsoft. “I cambiamenti fondamentali stanno trasformando la produttività di ogni individuo, organizzazione e settore, ed è per questo che il nostro lavoro con ServiceNow è così prezioso. La perfetta integrazione dei nostri assistenti AI contribuirà a migliorare i livelli di produttività dei dipendenti e dell’IT, a ridurre il cambio di contesto e a garantire una più facile esecuzione delle attività lavorative quotidiane, aggiungendo valore agli investimenti tecnologici dei nostri clienti.”

Due assistenti AI in un’unica esperienza intelligente e senza soluzione di continuità

La presenza simultanea di ServiceNow e degli assistenti AI di Microsoft all’interno di Microsoft 365 può contribuire a eliminare rapidamente gli attriti per i dipendenti, secondo le due società tech.

In particolare, Copilot sarà in grado di inoltrare le richieste dei dipendenti a Now Assist in Microsoft Teams. Now Assist fornirà ai dipendenti risposte alle domande e consiglierà azioni e passi successivi in modo conversazionale. Queste azioni combinano la conoscenza del dominio aziendale di Now Assist e la consapevolezza del contesto dell’utente e dei dati organizzativi provenienti da chat, e-mail, calendario e file di Microsoft 365.

Le funzionalità future consentiranno anche esperienze come la possibilità per i dipendenti di utilizzare Copilot per Microsoft 365 da ServiceNow per creare documenti, come ad esempio una presentazione in Microsoft PowerPoint, sulla base dei suggerimenti di ServiceNow, dando così impulso al business digitale guidato dall’intelligenza artificiale.

ServiceNow e Microsoft sono partner strategici dal 2019 e aiutano i clienti a lavorare meglio e a ottenere di più, sottolineano le due aziende. La notizia dell’ampliamento della partnership tra ServiceNow e Microsoft rappresenta la prossima fase di innovazione per i loro clienti e il modo in cui le loro due piattaforme potenzieranno la prossima generazione di business digitale guidato dall’AI. In particolare, Microsoft ha ricevuto il premio ServiceNow Innovation and Build Partner of the Year 2024 in occasione della conferenza annuale Knowledge di ServiceNow.

L’integrazione tra Now Assist e Microsoft Copilot sarà generalmente disponibile nell’autunno del 2024.