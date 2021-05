ServiceNow compra Lightstep: obiettivo osservabilità delle applicazioni

ServiceNow ha annunciato di aver firmato un accordo per acquisire Lightstep specializzata in metodologia DevOps.

ServiceNow prevede di completare l’acquisizione nel secondo trimestre del 2021; i termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Lightstep, le radici in Google Lightstep è stata co-fondata a Sam Francisco nel 2015 dal CEO Ben Sigelman, dal COO Ben Cronin e dal Chief Architect Daniel Spoonhower. I membri chiave del team di Lightstep hanno contribuito a definire l’osservabilità moderna con il loro lavoro precedente sul tracciamento e il monitoraggio delle metriche presso Google. I membri del team di Lightstep hanno anche co-creato i progetti opensource OpenTracing e OpenTelemetry, guidando la migrazione complessiva del settore dagli agenti proprietari verso l’acquisizione di tracce, metriche e registri portatile, sempre attiva e basata su standard aperti.

ServiceNow è già un fornitore riconosciuto nella gestione dei servizi IT, nella gestione delle operazioni IT e nei flussi di lavoro digitali. Con Lightstep, pioniere nel monitoraggio e nell’osservabilità delle applicazioni di prossima generazione, ServiceNow aiuterà gli ingegneri DevOps a creare, distribuire, eseguire e monitorare applicazioni cloud native.

Insieme ServiceNow e Lightstep estenderanno i vantaggi dell’osservabilità a tutta l’azienda attraverso flussi di lavoro digitali che convertono le informazioni in tempo reale in azioni su tutte le tecnologie, persone e processi che abilitano il business digitale.

In un mondo basato su cloud e DevOps, il software che alimenta le aziende di oggi è sempre più complesso. Tuttavia, le aziende dovrebbero aumentare l’innovazione e la velocità senza sacrificare l’affidabilità e le prestazioni.

Lightstep è usata dalle aziende nate nel cloud come GitHub, Spotify e Twilio

La combinazione di ServiceNow e Lightstep dovrà fornire informazioni operative approfondite in modo che le aziende possano utilizzare in modo più efficace gli stack tecnologici moderni.

Cosa fa Lightstep

La soluzione di Lightstep analizza le metriche a livello di sistema e traccia i dati in tempo reale per comprendere la causa e gli effetti delle modifiche alle prestazioni, all’affidabilità e alla velocità di sviluppo delle applicazioni.

La piattaforma Now coordina la risposta tecnica e del team, collegando le intuizioni con le azioni necessarie per guidare la trasformazione digitale.

Gli utenti saranno in grado di monitorare e rispondere più facilmente a segnali e indicatori critici di integrità del software utilizzando le capacità di Lightstep con la capacità delle soluzioni per il flusso di lavoro IT di ServiceNow di intrecciare elementi disparati in un tessuto digitale senza soluzione di continuità.

Questo serve a dare alle aziende la sicurezza e la chiarezza necessarie per promuovere un’innovazione più rapida e risultati migliori nell’intera esperienza digitale.

La piattaforma Lightstep fornisce un approccio unificato all’osservabilità con visibilità a livello di sistema e approfondimenti integrati tra metriche, tracce distribuite e log.

Ciò consente alle organizzazioni di accelerare la velocità di sviluppo del software senza compromettere la qualità e di promuovere un’innovazione più rapida attraverso l’intera esperienza digitale del cliente.