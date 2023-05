ServiceNow applica la potenza dell’AI generativa alle applicazioni aziendali

ServiceNow, lo specialista dei workflow digitali, ha annunciato novità significative della Now Platform, che abilitano nuovi modi di lavorare, più veloci ed efficienti. Le principali innovazioni includono nuovi workflow Finance e Supply Chain che automatizzano i processi aziendali critici, soluzioni di intelligenza artificiale generativa che si basano sulla già ampia funzionalità di intelligenza artificiale di ServiceNow, una soluzione basata sull’intelligenza artificiale per la crescita dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze, e la prima soluzione di osservabilità end-to-end del settore per le applicazioni cloud.

Inoltre, ServiceNow ha presentato una nuova offerta per la trasformazione digitale delle organizzazioni no-profit e un’ulteriore offerta educativa dei partner all’interno di RiseUp with ServiceNow, per raggiungere l’obiettivo di formare un milione di persone sulla piattaforma entro la fine del 2024.

Queste potenti innovazioni – sottolinea ServiceNow – soddisfano le esigenze digitali delle aziende, mirando alla crescita e migliorando l’efficienza dei costi, permettono di investire nella tecnologia promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo dei talenti e aumentando la produttività senza rallentare l’innovazione, estendendo la portata della Now Platform a nuove persone e settori.

“C’è un’app per tutto, ma nessuno vuole tutte le app. I CEO hanno bisogno di un’unica piattaforma in grado di orchestrare l’intera value chain della tecnologia per ottenere risultati di business più rapidi. Knowledge è il luogo in cui i nostri clienti e partner capiscono come possono affrontare le grandi sfide che le loro aziende devono affrontare oggi. Come piattaforma intelligente per la trasformazione digitale end-to-end, ServiceNow supporta le persone con soluzioni completamente automatizzate per creare grandi esperienze all’interno di una nuova generazione di software cloud“, ha affermato Bill McDermott, Chairman e CEO di ServiceNow.

ServiceNow riduce le complessità con l’automazione intelligente e strumenti di AI generativa

Entro il 2026, IDC stima che il 40% delle entrate totali per le organizzazioni del G2000 sarà generato da prodotti, servizi ed esperienze digitali (IDC FutureScape Worldwide Digital Business Strategies 2023 Predictions) e si stima che l’intelligenza artificiale aggiungerà 15,7 trilioni di dollari all’intera economia globale entro il 2030.

Man mano che le imprese si modernizzano, hanno bisogno di piattaforme per riunire ambienti multi-cloud e orchestrare parti isolate nel digitale. ServiceNow soddisfa queste esigenze, svelando nuove funzionalità di automazione e intelligenza artificiale che aiutano le aziende a semplificare la complessità all’interno dell’azienda e aumentano la produttività e il valore, tutto all’interno di un’unica piattaforma.

New Finance and Supply Chain Workflows utilizza AI, machine learning e Robotic Process Automation (RPA) per aiutare le organizzazioni a modernizzare i processi mission-critical come il procurement, la contabilità e la gestione fornitori attraverso workflow digitali interaziendali. Questo workflow completamente nuovo segna un’importante estensione del portfolio ServiceNow con soluzioni che collegano i sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) esistenti e sfruttano l’intelligenza artificiale per trasformare le informazioni in azioni, in modo che le aziende possano essere più veloci e ottengano più valore dagli investimenti tecnologici

Nuove soluzioni di AI generativa per la Now Platform migliorano le funzionalità AI di ServiceNow applicando la potenza dell’AI generativa alle applicazioni aziendali, per un’automazione dei workflow rapida e più intelligente. Queste soluzioni sono abilitate da un’ulteriore partnership strategica tra ServiceNow e Microsoft. Le nuove funzionalità includono:

ServiceNow Generative AI Controller che permette alle organizzazioni di connettere facilmente le istanze ServiceNow a OpenAI e Microsoft Azure OpenAI

che permette alle organizzazioni di connettere facilmente le istanze ServiceNow a OpenAI e Microsoft Azure OpenAI Now Assist for Search, che trasferisce la potenza dell’AI generativa a Portal Search, Next Experience, o Virtual Agent

ServiceNow Cloud Observability introduce nuove funzionalità per aiutare i team di site reliability engineering a gestire meglio le complessità crescenti dell’infrastruttura cloud, riunendo le metriche di osservabilità, il tracciamento e il logging di Lightstep in un’unica soluzione creata appositamente per collegare le informazioni e le azioni tra gli strumenti, le persone e i processi coinvolti

Costruire un ecosistema delle competenze scalabile e robusto

La società di ricerca globale Pearson ha collaborato con ServiceNow per determinare l’impatto che l’AI ha sul panorama dei talenti e quali competenze saranno richieste nel 2027. I risultati hanno rivelato che le competenze più umane come la comunicazione, la collaborazione e l’innovazione, saranno le più richieste per i ruoli tecnici.

Per affrontare le competenze in rapida evoluzione necessarie a potenziare il business digitale, ServiceNow ha annunciato nuove soluzioni di trasformazione dei talenti basate sull’intelligenza artificiale, oltre a continui investimenti e partnership per la riqualificazione delle competenze.

Il nuovo Employee Growth and Development utilizzerà l’AI per aiutare le organizzazioni a costruire una strategia di competenze scalabile per promuovere la trasformazione dei talenti, colmare le lacune e comprendere meglio i punti di forza. La crescita e lo sviluppo dei dipendenti collegherà diversi sistemi di apprendimento e sviluppo su un’unica piattaforma. Guiderà i dipendenti e i manager attraverso piani di carriera, obiettivi di sviluppo e risorse di apprendimento, ottenendo team più performanti e una forza lavoro più coinvolta e produttiva.

RiseUp with ServiceNow migliora il programma includendo i corsi dei partner. I corsi Microsoft saranno i primi a essere inclusi, permettendo alle persone di avere un’istruzione più ampia su due delle più grandi piattaforme attualmente in uso, ampliando così l’ecosistema delle competenze dei talenti che le aziende possono ingaggiare per eccellere su entrambe le piattaforme.

Trasformare le buone intenzioni e avere un grande impatto

Fare affari migliori consente alle organizzazioni di fare del bene, sottolinea ServiceNow. Proprio come per le organizzazioni a scopo di lucro, la trasformazione digitale per le no-profit non è semplicemente un “nice to have”, ma un “need to have” per poter realizzare il cambiamento. La tecnologia giusta può migliorare l’efficienza e l’efficacia per garantire che le risorse delle organizzazioni no-profit vengano utilizzate dove sono più necessarie.

ServiceNow.org porta la capacità di trasformazione della tecnologia alle organizzazioni no-profit e permette loro di avere un impatto maggiore. Le organizzazioni no-profit necessitano di maggiore efficienza e produttività, riduzione dei costi o persino innovazione operativa, e ServiceNow.org può aiutare con la tecnologia, le esperienze dei dipendenti e dei clienti, oltre allo sviluppo low-code di app per i casi di emergenza, il reinsediamento dei rifugiati, la gestione di volontari e membri e molto altro ancora.