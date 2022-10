ServiceNow acquisisce Era Software

ServiceNow ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per l’acquisizione di Era Software, società innovative nel campo dell’osservabilità e della gestione dei log. In combinazione con l’acquisizione di Lightstep da parte di ServiceNow nel 2021, i clienti saranno in grado di raccogliere informazioni utili per fornire valore a tutta l’azienda, il tutto con un’unica soluzione costruita appositamente per l’era del business digitale.

L’osservabilità è fondamentale per la trasformazione digitale, in quanto fornisce agli sviluppatori gli approfondimenti necessari per comprendere le prestazioni delle applicazioni strategiche su scala, traducendo i dati in valore aziendale. Tuttavia, all’interno delle grandi aziende, l’osservabilità rimane spesso frammentata e costosa, creando un’esperienza frammentata e complessa per i team DevOps e SRE. La tecnologia innovativa di Era Software e l’approccio incentrato sul cliente alla gestione dei log completano e aumentano le funzionalità esistenti in Lightstep e accelerano il percorso di ServiceNow verso una telemetria unificata (log, metriche, tracce).

“La trasformazione digitale ha successo o fallisce in base all’osservabilità unificata”, afferma Ben Sigelman, general manager della business unit Lightstep di ServiceNow e co-fondatore di Lightstep. “Insieme, ServiceNow ed Era Software sono in grado di offrire un’esperienza di osservabilità unificata e continua all’interno di un’unica soluzione, progettata per essere scalata”.

In qualità di membro fondatore del progetto OpenTelemetry, Lightstep è alla guida del settore nella visione di una telemetria unificata. Insieme, Era Software e Lightstep estenderanno ulteriormente i flussi di lavoro critici di osservabilità unificata, eliminando i confusi cambi di contesto che oggi ostacolano la produttività DevOps e SRE nella maggior parte delle aziende. La telemetria unificata consente ai team di innovare rapidamente con precisione e controllo, aiutando le organizzazioni moderne a ottenere risultati migliori in tutti i loro investimenti tecnologici, sfruttando la promessa della trasformazione digitale.

“In Era Software abbiamo creato soluzioni per semplificare le complesse sfide della gestione di grandi volumi di dati di osservabilità, con particolare attenzione alla gestione dei log”, ha dichiarato Todd Persen, CEO e co-fondatore di Era Software. “Abbiamo sempre creduto che l’osservabilità dovesse essere estesa a tutta l’azienda. Siamo entusiasti di unirci a ServiceNow per costruire un modello di osservabilità incentrato sul cliente che possa contribuire a trasformare il modo in cui le persone lavorano”.

Sin dalla sua nascita, il team di Era Software ha progettato nuovi approcci alla gestione dei dati di log che risolvono i problemi di scala, prestazioni e costi associati all’esecuzione di applicazioni distribuite su base Era Software è stata co-fondata nel 2019 dal Ceo Todd Persen e dal Cto Robert Winslow. Persen è stato in precedenza cofondatore e Cto di InfluxData, dove ha contribuito alla progettazione del database di serie temporali InfluxDB.