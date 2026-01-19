Sequoia Capital valuta un maxi investimento in Anthropic: round da almeno 25 miliardi

Secondo il Financial Times, Sequoia Capital starebbe preparando un investimento di grande entità in Anthropic, la società di intelligenza artificiale nota per il chatbot Claude. Al momento si tratta di indiscrezioni, ma le cifre in gioco sono tali da rendere il rumor significativo per l’intero settore AI.

Un round in discussione da almeno 25 miliardi di dollari per Anthropic

Le fonti citate dal Financial Times indicano che Anthropic punterebbe a raccogliere non meno di 25 miliardi di dollari, con una valutazione complessiva che potrebbe arrivare a circa 350 miliardi. Il round vedrebbe già il coinvolgimento del fondo sovrano di Singapore GIC e della società di investimento Coatue, entrambe pronte a impegnare circa 1,5 miliardi di dollari ciascuna.

Operazione ancora fluida, tempi ravvicinati

Le discussioni sarebbero ancora aperte e l’ammontare finale potrebbe cambiare. Secondo il Financial Times, la chiusura del round è attesa nelle prossime settimane, ma al momento nessuna decisione definitiva sarebbe stata presa sulla composizione finale degli investitori.

Contattate dal quotidiano britannico, Sequoia Capital, GIC, Coatue e Anthropic avrebbero scelto di non commentare. Un silenzio che, nel contesto di un’operazione di queste dimensioni, contribuisce ad alimentare l’attenzione del mercato ma conferma anche la natura ancora preliminare dell’indiscrezione.

Per ora, dunque, il dossier Anthropic resta un rumor ad alta intensità: sufficiente però a segnalare come l’intelligenza artificiale continui ad attrarre capitali su scale sempre più vicine a quelle dei mercati finanziari tradizionali.