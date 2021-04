Seon, la startup che aiuta le aziende a difendersi dalle frodi online

Seon è una startup con headquarter a Budapest che sfrutta la potenza della tecnologia di intelligenza artificiale per proteggere il business delle aziende dalle frodi.

La startup ungherese si è data una mission e un obiettivo a lungo termine chiari e ambiziosi: sradicare le frodi online.

I fondatori di Seon hanno iniziato questa avventura perché hanno ritenuto che nel mercato si sentisse la mancanza di una tecnologia innovativa antifrode che fosse efficace e non eccessivamente costosa, un tipo di soluzione che risulta invece apprezzata e richiesta dalle piccole come anche dalle grandi aziende.

Sin dall’inizio il team di sviluppo si è concentrato sull’aspetto tecnologico della soluzione. I prodotti dell’azienda, spiega Seon sul proprio sito, sono stati progettati per superare le soluzioni di legacy, le cui costose integrazioni e strumenti di analisi dei dati obsoleti non sono in grado di soddisfare le esigenze delle piccole imprese.

La startup vuole invece sviluppare e proporre strumenti più agili, che offrissero risultati migliori e con un’implementazione più rapida.

La soluzione di fraud management di Seon è progettata per aiutare le aziende online a ridurre i costi, il tempo e le sfide affrontate a causa delle frodi. Una soluzione che semplifica la gestione delle frodi in modo che un’impresa possa concentrarsi su ciò che conta davvero: far crescere e prosperare il proprio business. E ciò, per una multinazionale leader globale del settore finanziario così come per una piccola startup di e-commerce.

La proposta di Seon sembra convincere il mercato. Il mese scorso l’azienda ha chiuso il suo secondo e più importante round di finanziamenti, con un risultato descritto come un enorme successo. Con 10 milioni di euro in un round di Serie A, Seon ha stabilito un nuovo record per una startup ungherese.

E, con la sua soluzione di rilevamento delle frodi basata sull’intelligenza artificiale, Seon sta anche incontrando l’apprezzamento da parte di importanti clienti, del calibro di Air France, Avis e Patreon, che stanno iniziando a utilizzare i prodotti di questa promettente startup.