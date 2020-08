Sensori wireless in produzione, Turck Banner amplia le funzioni

Turck Banner Italia presenta i nuovi sensori wireless Q45UAA Ultrasonic All-in-One, dispositivi in grado di risolvere più applicazioni in modo efficiente.

La gamma di sensori e nodi wireless All-in-One serie Q45 include da ora i nuovi sensori a ultrasuoni a corto raggio del Q45UAA.

La serie Turck Banner Q45 Ultrasonic All-in-One ha la possibilità di automazioni di fabbrica e soluzioni IIoT per molte applicazioni, tra le quali il monitoraggio del livello di riempimento di serbatoi, silos o contenitori anche di prodotti secchi come anche il rilevamento di presenza e assenza.

Con un raggio di rilevamento da 100 mm a 1 m, i dispositivi sono progettati per adattarsi in spazi ristretti e monitorare in modo affidabile contenitori di dimensioni molto ridotte.

Una volta installato il Q45UAA può monitorare, ad esempio, il livello di riempimento di liquidi o solidi in un serbatoio o contenitore e comunicare i dati a un controller wireless DXM su una rete wireless.

Il Q45UAA alloggia un sensore, un nodo wireless e la batteria in un dispositivo compatto e completamente wireless che rappresenta un risparmio se comparato con l’acquisto dei componenti singoli.

l design All-in-One elide il tempo, la manodopera e i costi di installazione di sensori e nodi separati, un vantaggio significativo per applicazioni su larga scala.

Il sensore a ultrasuoni wireless All-in-One semplifica il monitoraggio dei livelli in qualunque contenitore da qualsiasi posizione abilitata in una rete.

Gli operatori hanno accesso a dati puntuali e recepiscono potenziali problemi già durante il monitoraggio dei livelli da parte del sensore. Con questo sensore gli operatori possono interrompere gli overflow e pompare la cavitazione anche prima che si attivino gli allarmi.

I sensori wireless Turck Banner Q45All-in-One semplificano il monitoraggio e la raccolta di dati da un singolo punto o più punti su risorse critiche all’interno di una struttura o impianto complesso. Gli utenti possono distribuire e ridistribuire un singolo sensore Q45 All-in-One più volte o distribuire più sensori All-in-One in una rete.

L’involucro compatto e la dimensione più piccola del sensore Q45UAA usati come aggiuntivi, rendono più semplice l’implementazione in applicazioni strette e difficili da raggiungere.

La versione del sensore di pressione All-in-One Q45PS e il nodo wireless misurano specificamente la pressione di aria, gas e fluidi di sistemi e apparecchiature, mentre la versione Q45THA All-in-One è dedicata al monitoraggio della temperatura e umidità.

Con il software cloud Turck Banner Connected Data Solutions è semplicissima la creazione di una soluzione IIoT end-to-end che aiuterà nell’identificazione e risoluzione rapida dei problemi e sarà un ausilio alle decisioni tempestive basate sui dati