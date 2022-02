Sensori quantistici, Bosch crea una nuova business unit dedicata

Bosch ha annunciato di aver creato una nuova business unit finalizzata alla commercializzazione di sensori quantistici.

Nel contesto della forte crescita attesa per questo mercato – ha sottolineato l’azienda tedesca –, una startup in-house si occuperà di mettere insieme i risultati della ricerca svolta finora e di tradurli in prodotti.

Il CEO della startup di nuova costituzione – ha poi reso noto Bosch – è la dottoressa Katrin Kobe. Con un PhD in fisica, Katrin Kobe porta in Bosch più di venticinque anni di esperienza manageriale con una varietà di aziende tecnologiche.

Ci sono già 15 associati che lavorano alla nuova startup e il team, che è destinato a crescere fino a più di 20 nei prossimi mesi, sta cercando di attirare talenti, in particolare ingegneri e business developer.

I sensori quantistici utilizzano i singoli atomi di un gas o difetti nei solidi come strumenti di misura atomici.

A causa del modo speciale in cui vengono inizializzati prima della misurazione, e della loro capacità di rilevare singoli stati quantistici dopo la misurazione, questi sensori raggiungono una precisione senza precedenti, mette in evidenza Bosch.

Grazie alla tecnologia quantistica, sarà possibile effettuare misurazioni quasi 1.000 volte più precise di quelle degli odierni sensori MEMS (micro-electro-mechanical system).

Bosch fa alcuni esempi di applicazioni: i sensori quantistici potranno aiutare a diagnosticare patologie neurologiche come l’Alzheimer e il Parkinson in modo più accurato e semplice.

Possono anche essere usati per registrare gli impulsi nervosi e quindi, in futuro, per controllare gli arti artificiali.

I sensori quantistici possono anche rilevare i più piccoli cambiamenti nella posizione di un oggetto.

Bosch ha studiato il rilevamento quantistico per sette anni e ha costruito unità demo pienamente funzionanti di un magnetometro e di un giroscopio quantistici.

I magnetometri quantistici possono, ad esempio, essere utilizzati per rilevare i minuscoli campi magnetici generati da processi fisiologici. Mentre i giroscopi quantistici consentono il rilevamento ad alta precisione delle rotazioni per la navigazione di sistemi autonomi.

L’obiettivo a lungo termine della startup è quello di ottenere un’ulteriore miniaturizzazione e integrare la tecnologia su un chip.

Secondo Bosch – sulla base delle previsioni di esperti di mercato – ci sarà una forte crescita delle applicazioni di quantum sensing negli anni a venire.

Nel 2021, 22 miliardi di dollari sono stati investiti in tutto il mondo nella tecnologia quantistica. E secondo McKinsey & Co., il mercato dei sensori quantistici dovrebbe crescere fino a 7 miliardi di dollari.

Bosch è stata attivamente coinvolta in otto progetti di quantum sensing finanziati con fondi pubblici, alcuni dei quali internazionali, dal 2018.

Con questa nuova business unit, l’azienda tedesca vuole ora focalizzarsi su questo campo per i propri scopi strategici.