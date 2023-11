“Semplificare e accelerare lo sviluppo applicativo, in sicurezza”: se ne parla il 28 novembre a Milano in un evento dedicato al mondo DevOps

Abbracciare la modalità DevOps è una necessità per le aziende. Lo sviluppo software cloud native influisce direttamente sull’agilità aziendale, sul time to market e sulle capacità competitive. Lo scopo è quello di accelerare la fase di sviluppo e costruzione di applicazioni sicure e agili, da fornire alle line of business aziendali, quando serve e come serve.

Costruire applicazioni cloud-native e mantenerne l’operatività ottimizzata, è però una attività impegnativa.

Per agevolare il lavoro dei team DevOps è necessario che la loro attenzione sia focalizzata solo sullo sviluppo, mediante tecnologie che consentano di sviluppare applicazioni componibili, cloud-native e scalabili, basate su una architettura completamente modulare con un importante riuso del codice, liberandosi di tutti gli aspetti di gestione dell’architettura Kubernetes e IT.

A queste esigenze danno una risposta Entando e ReeVo. Il provider europeo di servizi integrati Cloud e Cybersecurity si presenta insieme all’azienda Entando, che offre una piattaforma che abilita lo sviluppo di applicazioni modulari, composable e cloud-native su Kubernetes, con un accordo che fornirà agli sviluppatori la miglior combinazione delle rispettive tecnologie.

I vantaggi di questa sinergia tra Entando e ReeVo per gli sviluppatori DevOps verranno mostrati in una sessione demo lab a Milano il 28 novembre (per partecipare, registrati QUI).

Accelerare lo sviluppo applicativo cloud-native

La partnership tra Entando e ReeVo, che offre un servizio PaaS di gestione Kubernetes, è nata per agevolare ulteriormente lo sviluppo di applicazioni composable e cloud native.

ReeVo fornirà infatti una versione “managed” di Entando: l’onere di gestione dell’architettura IT, dell’operatività dell’infrastruttura IT e della sicurezza sarà a carico di ReeVo, mentre gli utenti della piattaforma dovranno solo concentrarsi sullo sviluppo, impiegando ogni energia per la realizzazione delle applicazioni.

«Questo accordo segna un ulteriore passo in avanti a supporto delle aziende che stanno abbracciando il mondo DevOps» racconta Carmelo Pesce, Head of Channel ReeVo Cloud & Cyber Security, Italia & Spagna.

La partnership con Entando aggiunge infatti la possibilità di offrire rapidità di sviluppo e di deploy.

«Questo accordo – racconta Emanuele Cerroni, Chief Revenue Officer, Entando – è una opportunità per accelerare il processo di development di applicazioni composable e cloud-native». Con Entando vengono valorizzate le competenze interne nello sviluppo e si favorisce la creazione di moduli riutilizzabili, per l’intera gamma delle funzionalità aziendali, che possono poi essere facilmente integrati e riutilizzati per costruire applicazioni cloud-native in modo efficiente e flessibile.

Il prossimo 28 novembre non perdere un evento esclusivo dedicato al mondo degli sviluppatori DevOps per scoprire come funziona la nuova dimensione dello sviluppo applicativo agile e sicuro.