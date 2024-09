Semiconduttori, Pat Gelsinger guida la crescita della divisione Foundry di Intel

Intel ha annunciato notevoli progressi nel suo ambizioso piano di espansione industriale, con particolare attenzione alla divisione Foundry.

Il CEO Pat Gelsinger ha sottolineato come l’azienda stia accelerando la produzione di semiconduttori all’avanguardia, grazie anche alla collaborazione con Amazon Web Services (AWS) per la realizzazione di chip AI e Xeon. Gelsinger ha inoltre evidenziato l’importanza dei finanziamenti ricevuti dal governo statunitense attraverso il programma RAMP-C, che mira a rafforzare la produzione nazionale di semiconduttori, garantendo così una maggiore indipendenza tecnologica.

La strategia di Gelsinger prevede una gestione della divisione Foundry come sussidiaria indipendente, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e l’efficienza operativa. Intel Foundry Services (IFS) punta a diventare un leader globale, competendo con colossi come TSMC e Samsung. Il CEO ha ribadito che Intel è impegnata nel costruire nuove fabbriche all’avanguardia, come quelle in Arizona e Ohio, per soddisfare la crescente domanda globale di chip, in particolare quelli destinati all’intelligenza artificiale e all’elettronica avanzata.

Sotto la guida di Gelsinger, l’azienda ha già avviato la produzione di chip utilizzando il nuovo nodo di processo Intel 18A, dimostrando il suo impegno verso l’innovazione tecnologica. Secondo il CEO, questo passo rafforza la posizione di Intel nel settore, poiché punta a superare le sfide legate alla miniaturizzazione e all’efficienza energetica.

Gelsinger ha infine sottolineato che Intel continuerà a stringere partnership strategiche a livello globale per rafforzare la propria presenza sul mercato e garantire una crescita sostenibile a lungo termine. La sua visione è quella di trasformare Intel in un attore dominante nel settore delle fonderie, contribuendo al contempo alla sicurezza economica e tecnologica degli Stati Uniti.

Questo ambizioso piano, secondo il CEO, non solo garantirà la leadership di Intel nel settore, ma rafforzerà anche la resilienza della catena di approvvigionamento globale.