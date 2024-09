Intel e AWS ampliano la collaborazione strategica e puntano alla produzione di chip negli Stati Uniti

Intel e AWS hanno annunciato un coinvestimento nella progettazione di chip personalizzati nell’ambito di un accordo pluriennale e multimiliardario che copre prodotti e wafer di Intel.

Si tratta di un’espansione significativa della collaborazione strategica di lunga data tra le due aziende per aiutare i clienti ad alimentare praticamente qualsiasi carico di lavoro e ad accelerare le prestazioni delle applicazioni di intelligenza artificiale (AI).

Nell’ambito di questa collaborazione ampliata, Intel produrrà un chip AI fabric per AWS su Intel 18A, il nodo di processo più avanzato dell’azienda. Intel produrrà anche un chip Xeon 6 personalizzato su Intel 3, basandosi sulla partnership esistente in base alla quale Intel produce processori Xeon Scalable per AWS.

“Questa espansione del nostro rapporto di lunga data con AWS riflette la forza della nostra tecnologia di processo e offre soluzioni differenziate per i carichi di lavoro dei clienti”, ha dichiarato Pat Gelsinger, CEO di Intel. “Le capacità di progettazione e produzione di chip di Intel, combinate con i servizi di cloud, AI e machine learning di AWS, completi e ampiamente adottati, scateneranno l’innovazione in tutto il nostro ecosistema condiviso e sosterranno la crescita di entrambe le aziende, nonché una catena di approvvigionamento nazionale di AI sostenibile.”

“In AWS siamo impegnati a fornire ai nostri clienti l’infrastruttura cloud più potente e innovativa”, ha dichiarato Matt Garman, CEO di AWS. “Con il co-sviluppo di chip fabric AI di nuova generazione su Intel 18A, continuiamo la nostra collaborazione di lunga data, che risale al 2006 quando abbiamo lanciato la prima istanza Amazon EC2 con i loro chip. La nostra continua collaborazione ci permette di dare ai nostri clienti comuni la possibilità di eseguire qualsiasi carico di lavoro e di sbloccare nuove funzionalità AI”.

Con questa collaborazione ampliata, Intel e AWS sottolineano il loro impegno ad accelerare la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti e a creare un rilevante ecosistema AI in Ohio. Intel continua a impegnarsi nell’area di New Albany e nei suoi piani per la costruzione di una produzione di semiconduttori all’avanguardia. AWS sta pianificando di investire 7,8 miliardi di dollari per espandere le sue operazioni di data center nell’Ohio centrale, in aggiunta ai 10,3 miliardi di dollari che ha investito nello Stato dell’Ohio dal 2015.

“Questa collaborazione tra Intel e AWS rappresenta un grande sviluppo per l’industria manifatturiera statunitense e consolida l’Ohio come leader nell’IA”, ha dichiarato il governatore dell’Ohio Mike DeWine. “L’annuncio di oggi rafforza l’impegno di Intel nei confronti dei siti produttivi statunitensi, come quelli dell’Ohio, e l’impegno di AWS nei confronti del suo investimento quasi decennale nel nostro Stato”.

AWS e Intel hanno una relazione di oltre 18 anni dedicata ad aiutare le organizzazioni di tutte le dimensioni a sviluppare, costruire e distribuire i loro carichi di lavoro mission-critical nel cloud, supportandole al contempo per ridurre i costi e la complessità, aumentare la sicurezza, accelerare i risultati di business e scalare per soddisfare i loro requisiti di elaborazione attuali e futuri. In futuro, Intel e AWS intendono anche esplorare il potenziale per la produzione di ulteriori progetti da parte di Intel basati su Intel 18A e sui futuri nodi di processo, tra cui Intel 18AP e Intel 14A, che dovrebbero essere prodotti negli stabilimenti di Intel in Ohio, nonché la migrazione dei progetti Intel esistenti su queste piattaforme.