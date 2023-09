Sei startup fintech early stage italiane da tenere d’occhio nel 2023 secondo Qonto

Le startup early stage, o startup in fase iniziale, rappresentano sicuramente uno degli stadi più affascinanti e cruciali nella vita di un’impresa e sono fonte di stimoli per l’intero ecosistema imprenditoriale di un paese. Qonto ha individuato sei startup fintech early stage italiane da tenere d’occhio nel 2023 per la loro idea innovativa e per il rapido successo che stanno avendo.

Cents: piattaforma di marketing etico per eCommerce che aiuta le aziende a generare un impatto positivo sulla società. Sfruttando il modello Impact-as-a-Service i partner possono destinare una parte delle loro transazioni ad una delle non profit accreditate

EasyPol: fondata nel 2017, opera con una soluzione web e via app per i pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione e ha arricchito la propria offerta con servizi Open Banking per l’integrazione dei dati di conto multi-banca, con l’obiettivo di assicurare ai propri clienti la possibilità di gestire la propria vita finanziaria a 360 gradi

Lendit: piattaforma di condivisione del credito dove imprese e professionisti possono prestare e richiedere liquidità in modo semplice, veloce e su misura. La community di Lendit ha accesso a un piano fedeltà Lendit-score e viene protetta da un fondo di garanzia proprietario

Pinv: startup fondata nel 2019, offre uno strumento per la gestione della tesoreria che permette a partite IVA, liberi professionisti e microimprese di monitorare agevolmente l’andamento di cassa, gestire incassi e solleciti di pagamento e anticipare eventuali problemi di liquidità. Tra le funzionalità offerte ci sono l’integrazione dei conti correnti e la possibilità di collegare il cassetto fiscale, così da agevolare il controllo delle fatture. PINV è un software in cloud che si rivolge a professionisti e PMI ed è accessibile tramite il pagamento di un abbonamento annuale. PINV è integrabile con Qonto, semplificando la riconciliazione delle transazioni sincronizzando automaticamente il conto direttamente su Pinv

Plino.ai: Plino è il financial co-pilot per le PMI che rende più semplice e veloce analizzare i costi ed i ricavi. Plino raccoglie automaticamente i dati aziendali, li analizza estraendo trend rilevanti e tramite una chat risponde a qualsiasi domanda in linguaggio naturale. Con Plino l’imprenditore ha un sistema immediato che lo supporta nel prendere decisioni aziendali strategiche basate sui dati

Sibill: nata nel 2021, ha l’obiettivo di semplificare la gestione finanziaria delle Piccole e Media Imprese. Anche in questo caso si tratta di un software in cloud disponibile su abbonamento che permette di collegare diversi conti correnti bancari, automatizzare le previsioni di cassa e semplificare i pagamenti. In questo modo aiuta le aziende ad avere informazioni più organizzate, una contabilità più rapida e flussi di cassa aggiornati in tempo reale. La soluzione di Sibil è integrabile con i conti Qonto, per aggregare saldi e transazioni di Qonto e altri istituti

Al fine di supportare attivamente chi vuole fare impresa in Italia, Qonto ha organizzato anche quest’anno PowerUp!, l’iniziativa rivolta alle startup italiane in fase early stage e seed che ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo dell’ecosistema d’innovazione e di imprenditorialità locale. Il progetto si è aperto a giugno con il lancio di una call indirizzata a startup in fase early stage e seed. La call dell’edizione 2023 è aperta fino al 17 settembre ed è quindi ancora possibile candidarsi attraverso il form sul sito.

Al termine della fase di application, una commissione di esperti selezionerà le 6 startup finaliste che potranno presentare il proprio progetto durante la Pitch Night che si terrà il 12 ottobre a Milano, di fronte a una giuria composta da rappresentanti dei principali venture capital e acceleratori italiani, founder di scaleup e primari stakeholder del settore dell’innovazione. In palio una sessione esclusiva di mentoring con il co-founder e CEO di Qonto.

La giuria della Pitch Night sarà composta da oltre 50 rappresentanti dei principali VC, acceleratori e stakeholder dell’ecosistema startup italiano tra cui Vento (by Exor Ventures), Azimut, LVenture Group, B Heroes, Prana Ventures, 360 Capital, Plug & Play, P101 e molti altri, oltre a founder di alcune delle principali scaleup italiane.

Lorenzo Zatini, Ecosystem Expert di Qonto in Italia ha commentato: “Come Qonto osserviamo attentamente l’ecosistema startup italiano e siamo felici di poter dare il nostro contributo e supporto tramite iniziative come Power Up!. Lo scorso anno siamo venuti in contatto con oltre 150 startup fintech early stage italiane che hanno risposto alla nostra call e non vediamo l’ora di conoscere le candidate di quest’anno”.