SecureX integrata in tutti i prodotti di sicurezza di Cisco

La piattaforma di sicurezza integrata e cloud native Cisco SecureX sarà disponibile in tutti i prodotti Cisco Security dal 30 giugno, con lo scopo semplificare e migliorare la gestione della sicurezza.

SecureX coniuga la gamma di soluzioni di sicurezza integrata di Cisco con l’infrastruttura di sicurezza delle aziende: unifica la visibilità, consente l’automazione e rafforza la sicurezza lungo la rete, gli endpoint, il cloud e le applicazioni.

La piattaforma di sicurezza fornisce le principali metriche operative e delle minacce lungo la rete, gli endpoint, il cloud e le applicazioni. SecureX è integrata in tutto il portfolio Cisco Security in modo che i clienti possano accedere alle funzionalità della piattaforma da tutte le soluzioni.

Le aziende possono automatizzare i flussi di lavoro per tutti i prodotti Cisco Security e di terze parti in modo da potersi focalizzare su attività di maggior rilevanza. SecureX evita ore di lavoro manuale tramite l’automazione dell’attività di threat hunting grazie alle informazioni sulle minacce fornite da Cisco Talos e da altre fonti di intelligence.

L’attività di threat response di SecureX permette agli esperti di sicurezza di identificare rapidamente gli obiettivi attaccati e di porre rimedio in pochi minuti, correlando i dati di intelligence provenienti da diversi fonti e dati di telemetria che arrivano dalla rete, dagli endpoint, dall’email, dal cloud e da prodotti di terze parti.

Perché serve SecureX Secondo il nuovo studio CIO Perspectives 2020 di Cisco le due sfide principali che i CIO devono affrontare sono la sicurezza e la complessità. Oltre due terzi dei CIO intervistati ritengono di essere stati sottoposti a uno sforzo eccessivo. I leader della sicurezza stanno combattendo la complessità attraverso il consolidamento dei vendor. Lo studio 2020 CISO Benchmark Report di Cisco ha riscontrato che, quando si trovano ad affrontare un attacco informatico, le aziende con un maggior numero di vendor di sicurezza sperimentano tempi di inattività più lunghi, costi più elevati e un maggior numero di dati violati.

Smart working sicuro

Oltre all’esperienza semplificata che SecureX porta con sé, Cisco Security ha introdotto innovazioni e integrazioni per rendere ancora più sicura chi lavora a distanza.

La società parla di diiù protezione dell’utente e dei dispositivi grazie all’integrazione tra la sicurezza degli endpoint e l’MFA.

Le aziende possono utilizzare l‘email cloud con maggiore sicurezza. Cloud Mailbox Defense for Office365 offre visibilità completa della posta elettronica (messaggi in entrata, in uscita e interni) con un contesto che rafforza la protezione contro le minacce e-mail avanzate come phishing, ransomware, spoofing e spam.