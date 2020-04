Cisco SecureX, nuova piattaforma di sicurezza cloud

Cisco spinge sul fronte cybersecurity e lo fa con SecureX, una nuova piattaforma cloud, capace, dice la società, di dare una user experience unica per tutte le soluzioni Cisco Security e per l’infrastruttura di sicurezza esistente dei clienti.

SecureX, spiega Cisco, dà visibilità unificata, identifica le minacce sconosciute e automatizza i flussi di lavoro con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza di reti, endpoint, cloud e applicazioni dei clienti.

Per la società americana la semplicità è fondamentale nella protezione dei processi di trasformazione digitale, e per questo motivo Cisco SecureX è incluso in tutti i prodotti Cisco Security.

Molte organizzazioni stanno intraprendono un percorso di trasformazione digitale, espandendosi verso il cloud, integrando l’IoT e l’accesso wireless ad alta velocità.

Questo fatto, di per sé certamente positivo, contribuisce anche ad aumentare la relativa superficie di attacco.

La protezione di questi ambienti diventa complessa a causa di tecnologie che non interagiscono tra loro.

Lo studio Cisco 2020 CISO Benchmark Study – effettuato su un campione di 2800 professionisti della sicurezza – ha riscontrato che il 28% degli intervistati ritiene che la gestione di un ambiente multi-vendor sia molto impegnativo, percentuale che è aumentata dell’8% rispetto al dato dell’anno scorso.

Le funzionalità di Cisco SecureX includono visibilità unificata di tutto il portfolio di sicurezza dei clienti e delle soluzioni Cisco o di terze parti. La piattaforma fornisce informazioni importanti per il business a clienti e partner in meno di dieci minuti, attraverso una soluzione cloud e multi-tenant.

Sono inoltre possibili analisi approfondite di eventi e dati per l’intera infrastruttura inclusi gli endpoint, il traffico di rete proveniente da switch e router compreso quello cifrato, ambienti Google, AWS e Azure nonché gli ambienti data center privati.

Citiamo anche l’identificazione in pochi minuti degli obiettivi di un attacco, con la possibilità di risoluzione grazie all’utilizzo delle informazioni provenienti da prodotti di sicurezza e da feed di threat intelligence.

Infine, ma certamente non meno importante, SecureX può contare sulla competenza degli esperti di Talos nel SoC dei clienti per identificare le più recenti minacce.

La piattaforma SecureX sarà disponibile da giugno.